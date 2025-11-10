俄猛烈空襲 烏電力供應癱瘓 10萬人缺水電、供暖斷

我的頻道

編譯盧思綸、茅毅／綜合9日電
俄軍空襲烏克蘭能源設施後，烏克蘭哈爾科夫市中心的一名行人8日使用手電筒照明。（路透）
俄軍空襲烏克蘭能源設施後，烏克蘭哈爾科夫市中心的一名行人8日使用手電筒照明。（路透）

烏克蘭官員說，俄羅斯8日對烏克蘭徹夜發動密集且猛烈的無人機及飛彈攻擊，鎖定供電給兩座核電廠烏西的赫梅利尼茨基市和瑞夫尼市幾個變電所，共造成7人喪生、26人受傷；還導致烏克蘭電力供應癱瘓，許多城市的數以萬計民眾遭遇斷水斷電、供暖中斷困境。專家警告，隨著冬季來臨，烏克蘭全國範圍內可能出現更多供暖中斷的情況；基輔促請國際社會介入。

美聯社9日報導指出，在美歐設法藉由外交途徑推動俄烏和談的進展已陷入停滯後，交戰雙方俄烏兩國對彼此能源基礎設施的空襲，幾乎成為這場戰爭的日常。烏克蘭總統澤倫斯基表示，國際社會應進一步加強對莫斯科的制裁力道，俄軍襲擊烏克蘭能源基礎設施，旨在令烏克蘭民眾難以過冬。

烏克蘭總理思維里登科及副總理庫列巴指稱，基輔、波塔瓦與哈爾科夫等地區的能源設施受損，共約10萬人因此遭斷水斷電，建築物內的暖氣供應也中斷，正盡力搶修和調度能源。

烏克蘭國營電力公司Tsentrenergo說，這次是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，該公司設施遭受的最大規模攻擊，發電量一度降至零，多數地區9日將分區輪流停電，一天停電8至16小時不等，並已暫停該公司的基輔與哈爾科夫電廠運作。

之後情況雖已稍有穩定，但烏克蘭能源部長8日表明，基輔、第聶伯羅彼得羅夫斯克、頓內次克、哈爾科夫、波塔瓦、切爾尼戈夫及蘇米等地，恐仍面臨輪流停電。

CNN報導，俄國正加強對烏克蘭城市及民用基礎設施的夜襲，隨著俄國迅速增加無人機產量，對烏克蘭的攻勢增強，並正扭轉戰局。專家指出，盡管俄國許多無人機的速度並非特別快或技術水準很高，但造價低廉，讓俄國得以在一夜之間發射700多架，以壓垮烏克蘭的空防，並打擊烏克蘭人民的士氣。俄國在獲得伊朗「見證者」攻擊無人機的設計圖後，建立本國的大型工廠，每月量產數千架。烏克蘭國防部情報總局說，俄國正邁向每月生產逾6000架「見證者」類型無人機的目標。

另一方面，俄羅斯外長拉夫羅夫9日稱，準備好和美國國務卿魯比歐會面，除商討俄烏戰爭，也修補美俄關係。俄新社、美聯社等外媒9日報導，拉夫羅夫表示，美俄外長不僅保持通話聯絡，也準備好在必要時舉行面對面會談。然而拉夫羅夫也坦言，美俄仍持續進行雙邊對話，但進程不如預期。

俄羅斯正在俄烏戰場上投入愈來愈多無人機；圖為烏克蘭外長西比哈今年7月在基輔向以色...
俄羅斯正在俄烏戰場上投入愈來愈多無人機；圖為烏克蘭外長西比哈今年7月在基輔向以色列外長薩爾展示一架俄羅斯製造的無人機。（路透資料照片）

