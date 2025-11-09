我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

裘莉訪烏親歷無人機威脅 發文籲各國援助民眾

中央社／基輔9日專電
美國影星安潔莉娜裘莉（後排右）低調造訪烏克蘭南部前線城市。她9日發文說，當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。（戰爭遺產基金會提供）
美國影星安潔莉娜裘莉（後排右）低調造訪烏克蘭南部前線城市。她9日發文說，當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。（戰爭遺產基金會提供）

美國影星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日低調造訪烏克蘭南部前線城市，關懷當地居民生活情況。她今天在社群媒體發文指出，此行親歷無人機威脅，一度被迫暫停行程，呼籲國際社會加強支援在戰火中生活的民眾。

裘莉表示，過去一週她前往赫松（Kherson）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區，與住在前線的家庭會面。赫松曾於2022年短暫遭俄羅斯占領，至今仍不時遭受砲擊。她說，無人機的威脅在當地「恆常且密集」，形容「天空中傳來低沉嗡鳴聲，無人機不斷地偵測、捕獵、恐嚇平民，這讓居民形容自己正被『人肉狩獵』」。

裘莉透露，行程中曾遇到無人機在頭頂飛過，必須暫停前進。她說，自己有防護裝備與只是短暫的停留，但當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內。她指出，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。

不過，她也看見當地志工與民間團體仍持續努力，讓她「看見希望」，期盼各國政府採取行動，保護平民、推動和平。

裘莉此行與國際志願組織「戰爭遺產基金會」（Legacy of War Foundation）合作。該組織發布新聞稿表示，裘莉除關切城市內部分地區與防無人機設施外，也與志工、家庭及醫護人員交流。

烏克蘭媒體6日報導裘莉現身前線的消息，網路上流傳她穿著防彈背心與居民合影的畫面。裘莉此次則首次公開證實訪問行程。據法新社報導，她並探訪赫松一所婦產科醫院及兒童醫院。

烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）稍早在社群平台發文感謝裘莉對烏克蘭的關懷，並贈送禮物表達謝意。

據烏媒及外媒報導，裘莉這次到訪也發生小插曲，如裘莉入境時選擇徒步穿越陸路邊境，並未事先通知烏方；同行駕駛因證件不全，一度在尼古拉耶夫檢查哨遭扣查數小時後獲釋。

這是裘莉第二次造訪烏克蘭。2022年俄烏戰爭爆發初期，她曾於4月前往烏西城市利維夫（Lviv）探視流離失所的民眾。

美國影星安潔莉娜裘莉低調造訪烏克蘭南部前線城市。她9日在社群媒體發文指出，此行親...
美國影星安潔莉娜裘莉低調造訪烏克蘭南部前線城市。她9日在社群媒體發文指出，此行親歷無人機威脅，一度被迫暫停行程，呼籲國際社會加強支援在戰火中生活的民眾。（戰爭遺產基金會提供）

裘莉 無人機 烏克蘭

上一則

日東北近海發生規模6.7地震 震源深度僅10公里 氣象廳發海嘯注意報

下一則

COP30會議將開幕 各國關注美、中意向

延伸閱讀

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空 2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空 2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急
俄無人機飛彈襲擊烏克蘭至少3死 能源設施受損

俄無人機飛彈襲擊烏克蘭至少3死 能源設施受損
金山警啟用無人機先行回應系統 商業區逮13竊賊

金山警啟用無人機先行回應系統 商業區逮13竊賊
無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

無人機現蹤 瑞典哥特堡、比利時布魯塞爾機場一度停擺

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55
英國當局從蘇炳海手中查扣價值數百萬英鎊的稀有恐龍化石。(路透)

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

2025-11-08 12:43

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入