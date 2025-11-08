烏克蘭紅軍城瀕陷落 俄集結17萬兵力 可望獲最大領土

衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克的住宅區遭俄軍攻擊，濃煙升起。(路透)

紐約時報6日報導，俄羅斯正對烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，舊稱紅軍城）集中火力與部隊；俄軍若攻下波克羅夫斯克，將是俄國 兩年多來在俄烏戰場上最大的領土斬獲，自兩年半前打下巴赫穆特以來最具意義的戰果。

這個烏東小城在俄烏戰爭中遭重創，也是通往這場戰爭中攻防最激烈的頓內次克 地區門戶。烏克蘭 領導高層雖聲稱，烏軍正收復鄰近地區，但根據和烏軍有關連的烏克蘭開源情資團體「深層政府」戰場地圖，俄軍似乎在過去幾天內控制波克羅夫斯克的西南邊緣地區。

該地圖也顯示，俄軍已在市中心及其西邊鞏固兩支很小股的分遣隊，而波克羅夫斯克的大部分地區被畫為你爭我奪的灰色地帶。

華盛頓郵報報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自2022年2月俄烏開戰以來，這座城市一直是烏克蘭抗俄的堡壘，俄國攻占它將是宣傳上的勝利。

烏軍總司令瑟爾斯基7日聲明，正加強對烏東城鎮多布羅皮利亞周邊的攻擊，以減輕岌岌可危的波克羅夫斯克所受壓力。

有專家表示，撤退並為未來的抗俄戰鬥保存有生力量的時候到了。目前波克羅夫斯克內幾乎只見流浪狗成群遊蕩，俄軍每小時都丟下滑翔炸彈，空中屢見其無人機。烏克蘭守軍估計，當地俄方無人機的數量達烏方十倍。該市在俄烏戰爭爆發後幾天還有約6萬名居民，如今僅餘寥寥1000餘人。

波克羅夫斯克烏軍對媒體坦言，部分部隊的編制只有滿編的兩成。烏軍第68旅一位偵察連連長說，其實早該撤離，這些損失不值得、毫無意義。

莫斯科希望繼盧甘斯克後拿下頓內次克全境，波克羅夫斯克是個中關鍵，而拿下包括盧、頓兩州的整個烏東頓巴斯地區，正是俄國總統普亭兩年多前下令全面侵烏的一大目標。

軍事分析家大多預料，波克羅夫斯克恐在幾周內失守。根據烏克蘭總統澤倫斯基的說法，俄軍在頓內次克地區共集結17萬名兵力，該市烏軍與俄軍的兵力處於一比八的絕對劣勢。

烏克蘭智庫「國家戰略研究所」研究員、烏克蘭非營利組織「活著回來」分析師畢利斯可夫說，俄國總統普亭將利用波克羅夫斯克失守，說服美國總統川普俄國勢必打贏俄烏戰爭和美國援烏的徒勞無功。