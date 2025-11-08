我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

烏克蘭紅軍城瀕陷落 俄集結17萬兵力 可望獲最大領土

編譯茅毅／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克的住宅區遭俄軍攻擊，濃煙升起。(路透)
衛星影像顯示2025年11月3日，烏克蘭東部城市波克羅夫斯克的住宅區遭俄軍攻擊，濃煙升起。(路透)

紐約時報6日報導，俄羅斯正對烏東重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，舊稱紅軍城）集中火力與部隊；俄軍若攻下波克羅夫斯克，將是俄國兩年多來在俄烏戰場上最大的領土斬獲，自兩年半前打下巴赫穆特以來最具意義的戰果。

這個烏東小城在俄烏戰爭中遭重創，也是通往這場戰爭中攻防最激烈的頓內次克地區門戶。烏克蘭領導高層雖聲稱，烏軍正收復鄰近地區，但根據和烏軍有關連的烏克蘭開源情資團體「深層政府」戰場地圖，俄軍似乎在過去幾天內控制波克羅夫斯克的西南邊緣地區。

該地圖也顯示，俄軍已在市中心及其西邊鞏固兩支很小股的分遣隊，而波克羅夫斯克的大部分地區被畫為你爭我奪的灰色地帶。

華盛頓郵報報導，烏克蘭必須做出抉擇，究竟是在波克羅夫斯克繼續戰鬥，還是挽救當地守軍的性命。自2022年2月俄烏開戰以來，這座城市一直是烏克蘭抗俄的堡壘，俄國攻占它將是宣傳上的勝利。

烏軍總司令瑟爾斯基7日聲明，正加強對烏東城鎮多布羅皮利亞周邊的攻擊，以減輕岌岌可危的波克羅夫斯克所受壓力。

有專家表示，撤退並為未來的抗俄戰鬥保存有生力量的時候到了。目前波克羅夫斯克內幾乎只見流浪狗成群遊蕩，俄軍每小時都丟下滑翔炸彈，空中屢見其無人機。烏克蘭守軍估計，當地俄方無人機的數量達烏方十倍。該市在俄烏戰爭爆發後幾天還有約6萬名居民，如今僅餘寥寥1000餘人。

波克羅夫斯克烏軍對媒體坦言，部分部隊的編制只有滿編的兩成。烏軍第68旅一位偵察連連長說，其實早該撤離，這些損失不值得、毫無意義。

莫斯科希望繼盧甘斯克後拿下頓內次克全境，波克羅夫斯克是個中關鍵，而拿下包括盧、頓兩州的整個烏東頓巴斯地區，正是俄國總統普亭兩年多前下令全面侵烏的一大目標。

軍事分析家大多預料，波克羅夫斯克恐在幾周內失守。根據烏克蘭總統澤倫斯基的說法，俄軍在頓內次克地區共集結17萬名兵力，該市烏軍與俄軍的兵力處於一比八的絕對劣勢。

烏克蘭智庫「國家戰略研究所」研究員、烏克蘭非營利組織「活著回來」分析師畢利斯可夫說，俄國總統普亭將利用波克羅夫斯克失守，說服美國總統川普俄國勢必打贏俄烏戰爭和美國援烏的徒勞無功。

烏東重鎮波克羅夫斯克恐在幾周內陷落。圖為當地5月時的情況，烏克蘭守軍在人煙稀少的...
烏東重鎮波克羅夫斯克恐在幾周內陷落。圖為當地5月時的情況，烏克蘭守軍在人煙稀少的市內巡邏。(路透)
俄軍正集中火力與部隊在烏東重鎮波克羅夫斯克；圖為烏克蘭無人機部隊的一名士官，日前...
俄軍正集中火力與部隊在烏東重鎮波克羅夫斯克；圖為烏克蘭無人機部隊的一名士官，日前在烏東一處地點檢修無人機，準備部署到波克羅夫斯克。(路透)

烏克蘭 俄國 頓內次克

上一則

曾喊「工作再工作」 日相凌晨3時開會 鐵人作息致歉隨行

延伸閱讀

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利

川普稱俄烏戰爭有望結束 若再會普亭仍希望在匈牙利
波克羅夫斯克失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急

波克羅夫斯克失守在即 俄蠶食致烏東頓巴斯防線告急
俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局

俄強攻烏東重鎮 波克羅夫斯克情勢恐撬動東線戰局
專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」