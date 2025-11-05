專家：普亭得逞將毀國際法 憂更多國家追求核武

我的頻道

中央社基輔5日專電
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。路透
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。路透

俄烏戰事近日再度升溫，俄軍在頓內茨克州波克羅夫斯克一帶與烏軍激戰，情勢緊繃。專家指出，美國外交重心轉向抗衡中國，烏克蘭問題被邊緣化，而歐洲國家提出的安全方案不足以確保烏國安全，倘最終維護主權領土為基礎的國際法失效，可能促使更多國家追求核武。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）持續鎖定烏東頓巴斯（Donbas）地區，並多次重申這是關鍵的和談條件，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則堅決不放棄領土。頓巴斯由盧甘斯克州（Luhansk）與頓內次克州（Donetsk）組成，根據外媒報導，目前俄軍已全面掌控盧甘斯克州，並控制約9成頓內茨克州。

俄軍近日包圍的波克羅夫斯克（Pokrovsk，又稱紅軍城），連接頓內次克市（Donetsk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）等主要城市，康斯坦丁諾夫卡在當地稱為「堡壘腰帶」（fortress belt）南端要地。

這條呈彎月形的防線由德魯日基夫卡（Druzhkivka）、斯拉維揚斯克（Sloviansk）與克拉莫托斯克（Kramatorsk）等城市構成，是烏軍在頓內茨克州內最後的重要防禦陣地之一。

美國戰爭研究所（ISW）指出，這條長約50公里的防線沿H-20公路展開，2014年俄軍支持的分離勢力曾短暫控制相關城市，後於同年7月被烏軍收復，自此成為烏軍堅固防線。斯拉維揚斯克與克拉莫托斯克位於防線北部，是目前烏軍主要補給樞紐。國營的烏克蘭鐵路公司（Ukrzaliznytsia）於4日宣布無限期暫停克拉莫托斯克列車班次，顯示前線情勢緊張。

基輔國防策略中心（Center for Defense Strategies）執行長哈拉（Oleksandr Khara）表示，若烏軍失守這些重鎮，向西的地形缺乏天然屏障，恐使俄軍更易進逼第聶伯（Dnipro）與哈爾科夫（Kharkiv）等大城，甚至開闢新戰線。此外，此區蘊藏鈾、鈦、鋯及稀土等資源，戰略價值極高。

哈拉強調，若烏方接受俄方要求，等同承認非法佔領行為，將動搖以主權與領土完整為基礎的國際法體系，並可能促使更多國家追求核武。「若俄羅斯得逞，將讓各國認為唯有擁核武才能自保，因為國際法不能保護他們，亦沒有可靠的盟友如美國來確保國際法實施。」

對於近月再現的和談聲音，哈拉指出，除非烏克蘭成為北約成員，否則唯一有效的安全保障是核武威懾。但目前除美國外，無國家能抗衡俄羅斯核武力。他並認為，若美國逐步撤出協助歐洲，歐洲需至少10年才能建立足夠防衛能力。「川普政權下焦點是在印太地區抗衡中國，歐洲，包括烏克蘭，對川普而言並非優先。」

至於美中領袖會晤後提到會協助俄烏和談，哈拉認為中國對俄立場並未改變，「由全面開戰以來，很明顯中國就是站在俄羅斯背後，他們的目的是削弱美國的地緣政治影響力，並限制歐洲在全球舞台上的獨立性。」

哈拉表示，在核武不具選項、歐洲亦未願啟動集體防衛條款的情況下，歐洲目前僅能提供軍援、情報及訓練等「安全協助」，但最終仍須由烏克蘭自身承擔主要防禦任務。

目前俄軍持續在烏東施壓，並加強對烏能源設施攻擊以削弱民心。哈拉認為，除非俄羅斯經濟嚴重惡化或烏軍在前線取得重大突破，戰事短期內難見終結。他說唯一能迫使俄方談判的，是普亭面臨無法維持戰爭的經濟困境，但即使如此，也可能只是暫時停火。他形容，普亭就像「抓著籠外椰子的猴子」，明知無法取到卻又不肯放手。

國立基輔大學莫希拉學院（National University of Kyiv-Mohyla Academy）助理教授奇塞洛娃（Tetiana Kyselova）則表示，若烏方與俄方重啟和談，必須有明確且具執行力的第三方保障，避免重蹈2014年「明斯克協議」（Minsk agreements）覆轍。

她指出，明斯克協議缺乏違約懲罰機制，即使有歐洲安全暨合作組織（OSCE）監測團與俄烏聯合控制中心（Joint Center for Control and Coordination），也僅是「無牙老虎」。未來任何停火協議，必須納入清晰的安全保證與監管措施。由於現行戰線已較明斯克時期擴大逾10倍，雙方缺乏互信，需由維和部隊與可靠技術手段確保落實。

