我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

俄軍滲入烏東重鎮波克羅夫斯克 澤倫斯基趕赴前線視察

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在這張烏克蘭總統新聞辦公室提供的照片中，烏克蘭總統澤倫斯基（中）4日在頓內次克州前線城市波克羅夫斯克附近與軍人合影。（美聯社）
在這張烏克蘭總統新聞辦公室提供的照片中，烏克蘭總統澤倫斯基（中）4日在頓內次克州前線城市波克羅夫斯克附近與軍人合影。（美聯社）

烏克蘭頓內次克州城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）曾是烏軍的重要後勤樞紐，如今卻成為俄烏戰爭最激烈的前線，俄軍已進入這個城鎮，試圖進一步包圍以迫使烏軍撤離。烏克蘭總統澤倫斯基則於4日在社群媒體發文並貼出照片，表示已前往視察附近的部隊，會晤官兵與頒發獎章。

BBC與基輔獨立報報導，澤倫斯基視察了位於波克羅夫斯克以北約20公里的多布羅皮利亞（Dobropillya）指揮所，聽取軍情簡報，並討論前線局勢與最迫切的需求。烏克蘭國民衛隊第1軍「亞速」（Azov）部隊正與鄰近單位共同在多布羅皮利亞方向展開防禦作戰。

澤倫斯基表示：「我感謝所有保衛烏克蘭與領土完整的戰士。這是我們的國家、我們的東部，我們一定會竭盡全力讓這片土地繼續屬於烏克蘭。」稍後他還前往視察其他正參與防禦任務的部隊。

俄軍試圖奪取波克羅夫斯克已超過一年，歷經數月推進後，現已滲入市區。烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskiy）3日表示，烏軍正加強多布羅皮利亞方向的攻勢，以「迫使敵軍分散兵力，無法在波克羅夫斯克集中主力」。

若俄軍成功攻下波克羅夫斯克，將能進一步挺進頓內次克州的其他烏控區，包括被稱為「堡壘帶」（fortress belt）的克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉維揚斯克（Slovyansk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）與德魯日基夫卡（Druzhkivka）。

目前雙方仍各自發布戰報，未經驗證的網路影片則顯示，當地爆發近距離戰鬥、無人機攻擊及巷戰。美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，俄軍在波克羅夫斯克鎮內的行動「愈發自如」，另據報也再攻擊更往東方的米爾諾赫拉德（Myrnohrad），可能使烏軍面臨被包圍的風險。激烈的無人機活動已切斷許多補給路線，幾乎不可能進行撤離以及運補彈藥與車輛。

連結：https://x.com/JulianRoepcke/status/1985638816212771297

烏克蘭 澤倫斯基 無人機

上一則

捷克富豪巴比斯籌組新政府 將與疑歐派政黨聯合執政

下一則

烏東烘焙廠3度重建 堅持為戰區送希望：有麵包香，就如生命重臨

延伸閱讀

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」
烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻
澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓中國減少對俄支持

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓中國減少對俄支持
2烏記者遭俄無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責事件

2烏記者遭俄無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責事件

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉