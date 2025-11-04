烏承認關鍵城鎮數千俄軍壓境 分析揭烏10月領土遭奪面積

烏克蘭總統澤倫斯基2024年在德國一處未公開地點參觀軍事訓練區，了解烏克蘭士兵接受愛國者飛彈系統訓練的情況。(路透)

烏克蘭 最高軍事指揮官承認，烏軍在東部前線重鎮波克羅夫斯克的防守正面臨「艱難局勢」，正抵抗大規模俄軍攻勢。

英國廣播公司（BBC）報導，烏軍總司令奧列克桑德爾·瑟爾斯基表示，烏軍正面對「數千名敵軍」進攻，但否認俄方聲稱烏軍已被包圍或圍堵。他證實，烏方已派遣精銳特種部隊保護主要補給線，而據軍方消息人士指出，這些補給線全都在俄軍砲火射程之內。

莫斯科國防部聲稱，烏軍士兵正陸續投降，並稱有11名烏克蘭特種部隊成員在搭乘直升機登陸後被擊斃，但基輔方面予以否認。

瑟爾斯基日前在Telegram上發文表示，他「已重返前線」，親自聽取位於頓內茨克東部地區前線指揮官的最新匯報。在一段短片中，瑟爾斯基與其他指揮官，包括烏克蘭軍事情報局局長基里洛·布達諾夫一同研究戰場地圖。

另據中央社引述法新社報導，分析華府智庫「戰爭研究所」的數據顯示，俄羅斯 軍隊10月持續在烏克蘭緩慢推進並占領了461平方公里領土，且重點仍鎖定烏國東部頓內茨克地區。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近四年，頓內茨克則是戰鬥最為激烈的區域，俄軍目前掌控頓內茨克地區大約81%的領土，烏軍正竭力防守當地重要城鎮波克羅夫斯克。

俄羅斯10月攻占烏克蘭國土的面積，與今年以來每一個月的平均數據相差不多，但明顯低於7月，當時俄軍奪取634平方公里。

俄國先前要求烏克蘭撤軍離開頓內茨克和盧甘斯克等地區，以作為和平談判的先決條件，但基輔當局拒絕接受此要求。目前俄羅斯總共控制烏克蘭大約19.2%國土，其中包含在2014年併吞的克里米亞半島。

另據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基 指出，烏方已收到更多美國製愛國者防空系統，將用以協助烏國抵禦俄羅斯每日猛烈攻勢。先進的愛國者系統是抵禦俄羅斯飛彈最有效的武器，澤倫斯基一直請求西方夥伴國家提供更多這套系統，但產能限制及各國維持自身庫存的需求，拖慢了交付時間。

澤倫斯基感謝德國及其總理梅爾茨交付愛國者系統。在獲得美國保證優先出貨新愛國者系統以補充庫存後，德國三個月前表示，將再交給烏克蘭兩套愛國者防空系統。這套系統目前只在美國生產。

根據烏克蘭空軍，俄羅斯2日至3日夜間向烏國發射12枚各類飛彈及138架攻擊和誘餌無人機。俄軍在部分夜間攻勢中甚至會對烏克蘭發射數以百計無人機跟飛彈。