我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

烏承認關鍵城鎮數千俄軍壓境 分析揭烏10月領土遭奪面積

編譯中心╱綜合3日電
烏克蘭總統澤倫斯基2024年在德國一處未公開地點參觀軍事訓練區，了解烏克蘭士兵接受愛國者飛彈系統訓練的情況。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基2024年在德國一處未公開地點參觀軍事訓練區，了解烏克蘭士兵接受愛國者飛彈系統訓練的情況。(路透)

烏克蘭最高軍事指揮官承認，烏軍在東部前線重鎮波克羅夫斯克的防守正面臨「艱難局勢」，正抵抗大規模俄軍攻勢。

英國廣播公司（BBC）報導，烏軍總司令奧列克桑德爾·瑟爾斯基表示，烏軍正面對「數千名敵軍」進攻，但否認俄方聲稱烏軍已被包圍或圍堵。他證實，烏方已派遣精銳特種部隊保護主要補給線，而據軍方消息人士指出，這些補給線全都在俄軍砲火射程之內。

莫斯科國防部聲稱，烏軍士兵正陸續投降，並稱有11名烏克蘭特種部隊成員在搭乘直升機登陸後被擊斃，但基輔方面予以否認。

瑟爾斯基日前在Telegram上發文表示，他「已重返前線」，親自聽取位於頓內茨克東部地區前線指揮官的最新匯報。在一段短片中，瑟爾斯基與其他指揮官，包括烏克蘭軍事情報局局長基里洛·布達諾夫一同研究戰場地圖。

另據中央社引述法新社報導，分析華府智庫「戰爭研究所」的數據顯示，俄羅斯軍隊10月持續在烏克蘭緩慢推進並占領了461平方公里領土，且重點仍鎖定烏國東部頓內茨克地區。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近四年，頓內茨克則是戰鬥最為激烈的區域，俄軍目前掌控頓內茨克地區大約81%的領土，烏軍正竭力防守當地重要城鎮波克羅夫斯克。

俄羅斯10月攻占烏克蘭國土的面積，與今年以來每一個月的平均數據相差不多，但明顯低於7月，當時俄軍奪取634平方公里。

俄國先前要求烏克蘭撤軍離開頓內茨克和盧甘斯克等地區，以作為和平談判的先決條件，但基輔當局拒絕接受此要求。目前俄羅斯總共控制烏克蘭大約19.2%國土，其中包含在2014年併吞的克里米亞半島。

另據美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏方已收到更多美國製愛國者防空系統，將用以協助烏國抵禦俄羅斯每日猛烈攻勢。先進的愛國者系統是抵禦俄羅斯飛彈最有效的武器，澤倫斯基一直請求西方夥伴國家提供更多這套系統，但產能限制及各國維持自身庫存的需求，拖慢了交付時間。

澤倫斯基感謝德國及其總理梅爾茨交付愛國者系統。在獲得美國保證優先出貨新愛國者系統以補充庫存後，德國三個月前表示，將再交給烏克蘭兩套愛國者防空系統。這套系統目前只在美國生產。

根據烏克蘭空軍，俄羅斯2日至3日夜間向烏國發射12枚各類飛彈及138架攻擊和誘餌無人機。俄軍在部分夜間攻勢中甚至會對烏克蘭發射數以百計無人機跟飛彈。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

「關西式」親民外交獲好評 高市早苗內閣支持率82%

下一則

美重啟核試 芬蘭示警核武新時代 日、韓打造核動力潛艦

延伸閱讀

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻
CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定
澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓中國減少對俄支持

澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓中國減少對俄支持
2烏記者遭俄無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責事件

2烏記者遭俄無人機襲擊殉職 澤倫斯基譴責事件

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
中共解放軍2017年舉行建軍90周年展覽時，一名士兵站在一架殲-10戰機旁。(路透)

擬購中國殲10C戰機惹議 印尼：仍在「考慮」階段未定案

2025-10-31 00:00
哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
2014年11月北京舉行日中領袖會談。中國國家主席習近平（右）在會談前的攝影時間全程面無表情，日相安倍晉三（左）試圖攀談，習近平仍朝向前方鏡頭，沉默不語。(路透)

冷臉或微笑？習近平今與高市早苗首會 關注「表情外交」訊號

2025-10-30 20:23
俄羅斯當局2019年展示SSC-8/9M729巡弋飛彈的部分零件。路透

俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

2025-10-31 11:46

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉