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不滿姑息普亭 烏克蘭撤回川普諾貝爾和平獎提名

編譯張佑生／綜合25日電
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北約峰會首度在荷蘭舉行，川普24日應邀出席國王威廉亞歷山大舉辦的國宴。（歐新社）
北約峰會首度在荷蘭舉行，川普24日應邀出席國王威廉亞歷山大舉辦的國宴。（歐新社）

美國總統川普諾貝爾和平獎提名因其對烏克蘭的政策立場引發爭議，已由最初提名方烏克蘭相關人士主動撤回。烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）指出川普近期言論違背烏克蘭利益、姑息普亭，是促使提名被撤回的決定性因素。

英國電訊報報導，梅列日科明確表示：「川普公開主張削減對烏克蘭的軍事與經濟援助，並提議讓俄羅斯保留克里米亞以換取俄烏衝突的快速解決，這樣的立場與和平理念相悖，烏克蘭無法繼續支持其提名。」他強調，川普的言論損害烏克蘭的主權與抗俄努力，促使烏克蘭方面撤回對其的提名。

報導指出，川普曾表示，若再次當選，他將重新審視美國對烏克蘭的援助政策，優先考慮美國國內需求，並建議通過談判允許俄羅斯保留克里米亞的控制，以結束俄烏衝突。此言論引發烏克蘭國內強烈反彈。

梅列日科在採訪中批評，烏克蘭正處於抗擊俄羅斯侵略的關鍵時刻，川普的提議等同於對侵略者的妥協，不僅削弱國際對烏克蘭的團結支持，還可能鼓勵進一步的侵略行為。他表示：「和平不能以犧牲一國領土完整為代價，川普的立場與諾貝爾和平獎的宗旨背道而馳，烏克蘭無法認同。」

這一事件凸顯川普對烏克蘭政策的爭議性，及其對國際外交的深遠影響。梅列日科的意見不僅反映烏克蘭對川普的失望，也顯示諾貝爾和平獎提名過程對地緣政治的敏感性。烏克蘭撤回提名，標誌著川普外交立場在國際社會引發的分歧。

川普促成以色列和伊朗停火後，共和黨籍的美國聯邦眾議員卡特（Buddy Carter）24日致函挪威諾貝爾委員會，提名同屬共和黨的川普角逐諾貝爾和平獎。

卡特表示，川普在這場危機中展現的領導力「體現了諾貝爾和平獎要表揚的理念，追求和平、防止戰爭及促進國際和諧」，這需要勇氣及清晰的遠見。

基於上述原因，卡特致函諾貝爾委員會提名川普角逐諾貝爾和平獎。川普也在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公布信函內容。

烏克蘭 川普 諾貝爾

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