澤連斯基籲歐盟友撥款各國GDP的0.25% 助烏生產武器

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器，烏克蘭正在努力迅速研發攔截型無人機。圖為烏克蘭操作員操作無人機。(美聯社資料照片)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器。他也說，烏克蘭打算向其他國家出口軍備製造技術，預計這個夏天就會簽署相關協議。

路透報導，澤倫斯基在聲明中說，烏克蘭正在與丹麥、挪威、德國、加拿大、英國以及立陶宛討論聯合生產軍備，「烏克蘭是歐洲安全的一份子，我們盼望把特定夥伴國家GDP的0.25％分配給我國的國防工業與國內生產業。」澤倫斯基也透露，基輔今年至今已向國內和盟友募集到430億美元的資金，用於本土的武器生產。

據報導，北約成員國下周將在荷蘭海牙召開會議，商討國防開支增加的議題。澤倫斯基說，他很可能會參與這次北約峰會，也很希望能與美國總統川普會晤。

澤倫斯基表示，為了反制近幾周有數量愈來愈多的俄羅斯 無人機群對烏克蘭城市進行突襲，烏克蘭正在努力迅速研發攔截型無人機。他還說，已有數家烏克蘭企業正在產生成果，包括幾款不同機型。

澤倫斯基補充，烏克蘭不僅會在境外發起聯合武器生產計畫，也有意出口一部分武器生產技術。

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「一家人」，不尋求烏國投降以結束戰爭，但希望烏克蘭成為中立國家。

普亭指出，如果要創造恢復和平的機會，莫斯科當局希望烏克蘭接受當前一個事實，即俄國掌控的烏克蘭領土面積已大於美國維吉尼亞州。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，普亭這番損人利己言論完全無視美國促和努力，「在美國與其他國家持續呼籲立即停止殺戮之際，俄羅斯頭號戰犯討論的是拿下更多烏克蘭領土」。