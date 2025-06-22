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澤連斯基籲歐盟友撥款各國GDP的0.25% 助烏生產武器

編譯中心／綜合21日電
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器，烏克蘭正在努力迅速研發攔截型無人機。圖為烏克蘭操作員操作無人機。(美聯社資料照片)
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器，烏克蘭正在努力迅速研發攔截型無人機。圖為烏克蘭操作員操作無人機。(美聯社資料照片)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方盟友撥出相等於國內生產總值（GDP）0.25%的資金，協助烏克蘭生產更多武器。他也說，烏克蘭打算向其他國家出口軍備製造技術，預計這個夏天就會簽署相關協議。

路透報導，澤倫斯基在聲明中說，烏克蘭正在與丹麥、挪威、德國、加拿大、英國以及立陶宛討論聯合生產軍備，「烏克蘭是歐洲安全的一份子，我們盼望把特定夥伴國家GDP的0.25％分配給我國的國防工業與國內生產業。」澤倫斯基也透露，基輔今年至今已向國內和盟友募集到430億美元的資金，用於本土的武器生產。

據報導，北約成員國下周將在荷蘭海牙召開會議，商討國防開支增加的議題。澤倫斯基說，他很可能會參與這次北約峰會，也很希望能與美國總統川普會晤。

澤倫斯基表示，為了反制近幾周有數量愈來愈多的俄羅斯無人機群對烏克蘭城市進行突襲，烏克蘭正在努力迅速研發攔截型無人機。他還說，已有數家烏克蘭企業正在產生成果，包括幾款不同機型。

澤倫斯基補充，烏克蘭不僅會在境外發起聯合武器生產計畫，也有意出口一部分武器生產技術。

俄羅斯總統普亭20日表示，整個烏克蘭在他眼中都是「我們的」領土，強調俄羅斯人和烏克蘭人是「一家人」，不尋求烏國投降以結束戰爭，但希望烏克蘭成為中立國家。

普亭指出，如果要創造恢復和平的機會，莫斯科當局希望烏克蘭接受當前一個事實，即俄國掌控的烏克蘭領土面積已大於美國維吉尼亞州。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示，普亭這番損人利己言論完全無視美國促和努力，「在美國與其他國家持續呼籲立即停止殺戮之際，俄羅斯頭號戰犯討論的是拿下更多烏克蘭領土」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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