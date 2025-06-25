3年減1100萬人 烏承認多重國籍 緩解戰爭導致的人口危機

烏克蘭本就出生率低，更因戰爭召人口危機。圖為母親帶著孩子，哀悼喪身戰場的丈夫。(歐新社)

烏克蘭 人口自2022年2月俄羅斯 入侵以來，3年多已經減少超過1100萬人，為緩解戰爭加劇的人口危機，烏克蘭2025年6月18日通過新法律，將承認雙重或多重國籍。未來將簡化烏克蘭人在海外的配偶及子女申請國籍的程序，在烏克蘭前線作戰的外國人，也將更容易獲得烏克蘭公民身分。烏克蘭政府表示，期望這部新法律能吸引國民回國、緩解因戰爭大量外移的人口，也將與數千萬名海外公民重建關係。

民眾手持烏克蘭護照。(路透)

盼擁有外國身分者返鄉

烏克蘭過去不承認雙重國籍，在海外擁有他國護照 的烏克蘭人必須放棄他國國籍。6月18日烏克蘭議會以243票同意、19票反對通過該法案二讀，允許個人擁有多重國籍。烏克蘭人可以毋須放棄烏克蘭國籍，同時擁有他國護照，外國人也毋須放棄原國籍即可獲得烏克蘭護照。

烏克蘭副總理、民族團結部長切爾尼紹夫 （Oleksiy Chernyshov）指出，這是吸引烏克蘭人返回家園的重要舉措，不僅希望讓在2022年離開的烏克蘭人回家，還有那些在2014年俄羅斯首次入侵時不得不逃離的人，「這一項決定是維護及恢復與全球數百萬烏克蘭人關係的重要一步。」該法案的主要起草議員表示：「現在有數百萬名烏克蘭公民在戰爭後以難民身分於海外生活，許多人已經擁有他國公民身分，難以回到家鄉，我們希望他們能繼續作烏克蘭人。」

2022年7月5日，一名頓內茨克居民辦理俄羅斯護照。(美聯社)

與俄開戰 國內人口減1/4

1990年代蘇聯解體、烏克蘭獨立時人口為5200萬人，接著歷經數次大規模人口外移。1991 年至2004年間，有250萬人從烏克蘭移居國外，其中190 萬人移居到其他前蘇聯加盟共和國。2022年2月烏克蘭人口約為4300萬人，2月24日俄羅斯入侵至今已銳減至3200萬人，其中大量婦女及兒童逃離至他國成為難民，或獲得他國身分於海外展開新生活。雖然具體戰損數字依然保密，但烏克蘭人口至少減少了1100萬人，約是四分之一。

根據聯合國資料，戰爭爆發之前，烏克蘭就已經面臨嚴峻的人口挑戰。烏克蘭出生率已是歐洲最低的國家之一，烏克蘭社會政策副部長馬爾恰克（Daryna Marchak）分析，每名婦女生育的子女數量必須達到2.1，國家人口才能在沒有移民的情況下保持穩定。 然而在俄羅斯全面入侵之前，烏克蘭總生育率僅1.16，如今數字已降至0.9創下歷史新低。

因此，戰爭造成大量傷亡、人口老化日益嚴重、出生率急劇下降，烏克蘭可說正逢一場史無前例的人口危機。新法支持者議員維亞特羅維奇（Volodymyr Vyatrovych）表示，唯有淘汰過時的單一國籍制才能緩解急遽下降的人口問題。

包括烏克蘭近期戰爭後逃離的難民和過去長期定居海外的移民，其中約有140萬人生活於加拿大、110萬人在美國，750萬至1000萬人生活在歐盟國家。烏克蘭外交部表示，超過90%的海外烏克蘭人居住在承認雙重國籍的國家——全球有超過130個國家允許多重國籍，其中包括大多數歐盟成員國。過去，這些海外僑民若要申請烏克蘭公民身分，需要在烏克蘭定居五年以上、並放棄他國國籍，而根據新法，未來只需定居一年即可提出申請。

此外，曾在烏克蘭軍隊服務、或在其他領域有傑出貢獻的外國人，也將比以往更容易取得烏克蘭國籍；烏克蘭人於海外的配偶及子女若想申請烏克蘭護照，程序也將大幅簡化。一名受訪的海外烏克蘭人表示，

2022年3月3日，逃離烏克蘭的婦女在波蘭普熱梅希爾火車站遞交護照，登記搭乘前往德國的巴士。(美聯社)

10%→34% 愈來愈多烏人想留在海外

「我們的根在烏克蘭，我們熱愛我們的國家、竭盡所能地支持它。承認多重國籍的新法對烏克蘭人來說很重要，因為有上百萬名的烏克蘭人為了安全四散在世界各地，我們原本即將或已經喪失了烏克蘭身分。」

烏克蘭過去禁止多重國籍，源自於民族主義政治人物對亞洲和非洲「移民入侵」的擔憂。基輔郵報報導，儘管目前開放多重國籍，但除了符合「為戰爭做出傑出貢獻」的外國人之外，其他移民仍需面對重重挑戰才能成為烏克蘭公民，包括進行烏克蘭語、歷史、憲法測驗，測驗地點也相當受限——不能線上進行，而是必須於哈爾科夫、基輔或利沃夫等四個地點之一進行——且單次測驗費用高達9000格里夫納(約215美元)，對許多無國籍人士來說難以負荷。

聯合國難民署的律師科瓦爾（Anastasia Koval）表示，目前烏克蘭收容了近25萬無國籍人士，然而負責核發難民、居留身分證明的國家移民局思想過於保守，許多無國籍人士在烏克蘭生育的子女沒有合法身分，也無法享受公民擁有的福利。

此外，新法適用對象也有所限制，並不適用於俄羅斯公民或不承認烏克蘭領土完整的國家公民。新制也未涵蓋「被俄羅斯占領地區」的居民——俄羅斯自從侵占盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松四個地區，就吊銷了該地烏克蘭人的身分證明，並強迫他們改持俄羅斯護照。而根據烏克蘭現有機制，需要證人、父母證詞等才能恢復這些人的烏克蘭公民身分，然而許多人的紀錄早已遺失。烏克蘭議員承認，雖然新法朝著正確方向邁出一步，但仍有巨大的進步空間。

圖為烏克蘭首都基輔被俄羅斯砲擊，一處民宅遭到炸毀。(路透)

如今烏克蘭修法通過、開始承認雙重或多重國籍，是否會成功緩解迫在眉睫的人口問題？戰爭至今已超過三年、停火之日仍遙遙無期，即使戰爭結束，還有多少海外烏克蘭人願意回鄉？