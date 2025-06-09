美 : 俄毀滅性報復烏克蘭才要開始 目標情報機構、政府大樓

烏克蘭稍早發動無人機襲擊，美國認為俄羅斯總統普亭尚未展開全面報復。圖為普亭2005年在奧列涅戈爾斯克觀看俄羅斯Tu-160轟炸機模型。 （路透資料照片）

俄羅斯7日對烏克蘭 第二大城哈爾科夫發動俄、烏戰爭三年多來最猛烈的攻擊，已造成至少4人喪生、60多人受傷。路透同日引述幾位匿名美國官員獨家報導，美方認為，俄國 總統普亭其實尚未完全展開針對1日遭烏克蘭以無人機 木馬屠城式突襲四座空軍基地的報復。

前述美國官員預料，接下來幾天內將採取行動，很可能屬於大規模且多管齊下的樣態，例如對烏克蘭安全局（SBU）總部等情報單位發射中程飛彈，並攻擊具象徵意義的政府機關大樓。

美方還不清楚俄國展開全面報復的具體時間。消息人士說，可能在幾天內。一位美國官員則提到，行動可能涉及多種空中戰力，包括飛彈與無人機。至於俄方可能打擊的目標，這些消息來源均未詳述。

一位美國官員表示，莫斯科可能採取不對稱攻擊，即報復手段和目標並不相當於基輔一日襲擊的樣態。一位西方國家外交消息人士則說，儘管俄羅斯的報復行動可能已開始，但接下來很可能升級，鎖定具象徵意義的烏克蘭目標發動攻擊，以向基輔發出明確訊號。

一位西方外交高官則預料，莫斯科將因此發動毀滅性攻擊，將是規模龐大、凶狠且毫不留情。

華府智庫卡內基國際和平基金會（CEIP）分析師考夫曼表示，莫斯科可能試圖報復參與謀畫一日木馬屠城滲透的SBU總部或其他地區的情報單位大樓，烏克蘭多處國防製造中心也可能淪為目標。但俄方報復選項可能有限，主因是已將大量軍事資源投入烏克蘭戰場。

另外，俄國8日指稱，俄軍正推進至烏東的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區。該地區為烏東的工業區，是烏克蘭的工、礦業樞紐之一。這是這場戰爭爆發近四年來，俄軍首次進入該地區，而當地並不在俄國片面主張擁有的五個烏克蘭地區中。法新社同日報導說，若屬實，俄國此一斬獲對烏克蘭當前掙扎中的軍事及經濟情況恐是重擊。