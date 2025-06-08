談「蜘蛛網」奇襲內幕 澤倫斯基：俄司機不知載到無人機

烏克蘭總統澤倫斯基4日在首都基輔的記者會對記者發言。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基 接受美國ABC新聞專訪，談論日前發動的代號「蜘蛛網」作戰，當時烏軍動用逾百架無人機 奇襲距俄烏邊界數千公里遠的4座俄羅斯空軍基地。澤倫斯基表示，載到這些無人機的俄國 卡車司機，根本不知道自己載到用於奇襲俄國空軍基地的烏軍無人機。

一名消息人士告訴ABC新聞，這次奇襲所使用的無人機被藏在有可伸縮屋頂的移動住宅內，這些無人機連同移動住宅被裝載到卡車上，烏軍透過遠端開啟並開始行動。

澤倫斯基表示，那些俄國卡車司機根本不知道他們運送的移動住宅內藏了烏軍無人機，這些無人機會襲擊俄國空軍基地並破壞價值數十億美元的軍事硬體設備。烏克蘭表示，他們在奇襲中摧毀超過40架俄軍轟炸機，數量約占俄軍戰略轟炸機機隊的三分之一。

澤倫斯基也稱，烏克蘭的秘密情資單位當時「只有使用自家武器」，沒有部署來自盟國援助的設備。

然而，俄國6日凌晨對烏發動大規模飛彈及無人機攻擊，目標涵蓋首都基輔、主要城市及遠西地區，造成至少6死80傷。俄國國防部聲稱，此次襲擊是對基輔近期「恐怖行動」的回應。

另據《大西洋月刊》報導，「蜘蛛網」行動在白宮內部引發強烈不滿。消息人士透露，這次無人機襲擊重新激起川普對澤倫斯基長期的不滿，也在白宮內部引發一場關於美國是否應該放棄烏克蘭的新辯論。

該外部顧問表示，在整場戰爭期間，川普一直認為澤連斯基是個「壞人」和「衝動分子」，可能正將世界推向第三次世界大戰。

川普前策士巴農（Steve Bannon）說：「就在土耳其會談的前一天，澤倫斯基竟沒事先通知美國總統，他將對俄羅斯的戰略部隊發動深度打擊？他根本扮演珍珠港事件中日本的角色，發動偷襲。」