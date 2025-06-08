1.5小時40次爆炸 俄狂炸烏第2大城 互指對方換俘協議失信

烏克蘭第2大城哈爾科夫7日遭俄羅斯空襲。（路透）

烏克蘭 官員指稱，第二大城哈爾科夫市7日受到大規模俄羅斯無人機 和飛彈攻擊，至少3人死亡、22人受傷。哈爾科夫市長泰芮可夫形容，這是烏、俄開戰三年多來該市所遭遇最猛烈的攻擊。

烏克蘭空軍說，俄國 發射飛彈和無人機共215枚（架），烏軍攔截並擊退87架無人機和7枚飛彈。泰芮可夫在當地7日凌晨4時40分時曾在通訊軟體TG說，該市過去1個半小時至少聽見40次爆炸。哈爾科夫市所在的東北部哈爾科夫州長西涅古波夫說，傷者包括一名男嬰和一名14歲少女。

美聯社7日報導說，俄國近幾周對烏攻擊的強度，讓雙方能很快達成和平協議的希望更黯淡，尤其烏克蘭1日才以無人機奇襲深入俄國境內的軍機場，令克里姆林宮顏面無光。

路透報導，俄、烏代表團2日在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪會談，雙方同意以年輕人和重傷者為主進行戰俘交換，並歸還共1.2萬名陣亡士兵的遺體。

克宮幕僚梅丁思基7日說，烏方已意外延後戰俘交換和遺體接收。基輔同日隨後否認；烏克蘭戰俘處遇協調總部聲明，歸還遺體並無確定日期，俄國也未遵守雙方同意的戰俘交換規定。

烏克蘭官員同日表示，俄羅斯宣稱烏克蘭拖延交換戰俘與士兵遺體的說法不實，並敦促莫斯科當局停止「耍花招」，回歸建設性作為。

烏克蘭官方的戰俘處遇協調總部透過通訊軟體Telegram寫道：「俄方今天的聲明不符事實，也不符先前達成的交換戰俘或返還遺體協議。」

烏克蘭方面指出，兩國確實達成返還遺體協議，但並未設下日期，且俄方採取了未經和談擬定的「單方面行動」。