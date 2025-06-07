普亭報復行動還沒開始 美方：數日內採非對稱攻擊

俄羅斯6日攻擊烏克蘭首都基輔，城市竄出大火與濃煙。(路透)

俄羅斯 7日晚間及凌晨對烏克蘭 第二大城哈爾科夫進行大規模襲擊，造成至少4人死亡、60多人受傷。路透報導，不具名的美國官員透露，俄羅斯總統普亭尚未完全展開對烏克蘭無人機 突襲的報復，預計數日內將再採取行動，屆時很可能實施多線同時進行的重大打擊，出動中程飛彈打擊烏克蘭安全局等情報機構，並攻擊具有象徵意義的政府機關大樓。

美方尚不清楚俄羅斯展開全面報復的具體時間，路透引述一名消息人士稱，可能會在數日內發生。另一名美國官員指出，行動可能涉及多種空中戰力，包括飛彈與無人機。消息人士並未說明俄羅斯預期打擊的目標，也未透露更多情報細節。

根據第一位官員，莫斯科可能採取「非對稱攻擊」，也就是說報復手段和目標不會單純模仿烏克蘭上周的襲擊。

另一名西方外交消息人士表示，儘管俄羅斯的報復行動可能已經開始，但接下來很可能會升級，針對具有象徵意義的烏克蘭目標發動攻擊，比如政府大樓，藉此向基輔發出明確訊號。

還有一名西方資深外交官預期，莫斯科還將發動進一步的毀滅性攻勢。他表示：「這將會是規模龐大、殘忍且毫不留情的攻擊。但烏克蘭人是勇敢的民族。」

卡內基國際和平基金會軍事分析家考夫曼（Michael Kofman）表示，莫斯科可能會試圖報復參與無人機突襲的烏克蘭國內安全局（SBU）總部或其他地區的情報機關大樓，烏克蘭多處國防製造中心也可能淪為目標，且俄方可能出動中程彈道飛彈進行打擊。

不過，考夫曼也指出，俄羅斯的報復選項可能有限，因為它已經將大量軍事力量投入烏克蘭戰場。