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金正恩會俄國安首長 承諾無條件支持莫斯科對烏戰爭

中央社首爾5日綜合外電報導
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北韓領導人金正恩(右)會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古。(路透)
北韓領導人金正恩(右)會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古。(路透)

北韓官媒今天報導，領導人金正恩昨天會見俄羅斯國安會秘書長蕭伊古（Sergei Shoigu），矢言「無條件支持」俄國對烏克蘭發動的特別軍事行動，並說他預期莫斯科終將勝利。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩承諾未來會在烏克蘭問題和其他國際議題上無條件支持俄羅斯的立場以及俄國外交政策。

金正恩還說，北韓將負責任地遵守北韓與俄羅斯條約中的各項條款。

路透報導，金正恩和蕭伊古也討論強化兩國全面戰略夥伴關係，以及在不同領域的共同合作。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年訪問平壤與金正恩舉行峰會，雙方簽署「全面戰略夥伴關係條約」，內容包含當任一方面臨武裝侵略時，另一方立即提供軍事支援的共同防禦承諾。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭發動攻勢3年多以來，北韓已成為莫斯科的主要盟友之一，派出數以千計士兵及滿滿好幾個貨櫃的武器援助克里姆林宮，在俄羅斯邊境庫斯克州（Kursk）協助俄國驅離烏軍。

北韓中央通信社報導指出，北韓與俄羅斯同意「持續大幅拓展」兩國關係。

根據南韓國會議員李成權（Lee Seong-kweun）日前引述情報部門消息表示，已有約600名北韓士兵在為俄羅斯作戰時陣亡，另有數千人受傷。

北韓今年4月首度證實已派遣部隊赴俄，支持莫斯科對烏克蘭的軍事行動，並坦承有士兵在戰鬥中陣亡。

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