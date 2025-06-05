痛批「非法基輔政權」訴諸恐怖攻擊 普亭：還有什麼好談的？

俄羅斯總統普亭4日在莫斯科郊外官邸透過視訊主持會議。(路透)

俄羅斯 總統普亭 表示，面對慘重的戰場損失，「非法基輔政權」已訴諸組織恐怖攻擊，企圖恐嚇俄羅斯。

俄羅斯官媒RT報導，普亭表示，俄羅斯布良斯克和庫斯克州近期發生的鐵路破壞行為「無疑是一起恐怖主義行為」。他並補充說，實施這類犯罪的決設「當然」是由烏克蘭 的政治領導層做出。

普亭提到的兩起鐵路破壞事件，分別發生在5月31日晚間和6月1日凌晨，共造成7人死亡、逾120人受傷。這兩起攻擊事件都發生在俄烏第二輪會談即將於土耳其伊斯坦堡舉行前夕，也正值烏克蘭對俄羅斯無人機攻擊激增之際。莫斯科表示，這些襲擊旨在破壞和平進程。

RT報導，普亭表示：「針對平民的襲擊是蓄意為之，這只證實我們的擔憂，那個曾經奪取政權、原本就非法的基輔政權，正逐漸轉變為恐怖組織，其贊助人也正變成恐怖分子的幫兇。」

普亭曾指責烏克蘭及其西方支持者，企圖在戰場上對俄羅斯造成戰略性失敗。他表示，現在隨著前線損失和挫折挫敗日益增加，基輔正在改變戰術。

普亭表示：「如今，在損失慘重、沿整條接觸線節節敗退的情況下，基輔領導階層已轉而策劃恐怖行動，試圖恐嚇俄羅斯。」

普亭補充說，儘管如此，烏克蘭官員仍要求暫停戰鬥，並提議舉行最高層級的會談。他說：「但在這種條件下，怎麼可能舉行這樣的會談？還有什麼好談的？誰與那些依賴恐怖主義的恐怖分子進行談判？」並強調，對基輔政權而言，「權力顯然比和平與人命更加重要」。

普亭此次講話並未提及俄軍基地遭到烏克蘭情治機關發動的「蜘蛛網」行動奇襲。