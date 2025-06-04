美媒：俄2項停火條件仍強硬 烏克蘭若接受形同投降

14國家領袖齊聚立陶宛維爾紐斯峰會，重申挺烏抗俄立場，並呼籲各國加大國防投入，確保北約能防衛「每一寸盟國領土」。(路透)

俄羅斯 與烏克蘭 2日於土耳其進行第二輪談判，由於俄羅斯總統普亭拒絕讓步，雙方並未達成停火協議，不過同意交換逾千名重傷或年輕戰俘，以及各自約6000具軍人遺體，是戰爭爆發以來最大規模的換俘行動之一。同時，俄方也公布其和平備忘錄，並提出兩種達成停火的方案，但皆為烏方無法接受的強硬條件。

金融時報報導，本次會談僅持續一個多小時，會後土耳其總統厄多安表示「非常成功」，並表示將著手安排一場四方峰會，邀請俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普共同參與。

美國CNN報導，俄方在和平備忘錄中提出兩項停火「方案」，重申其強硬條件，烏方若是同意，形同投降。

第一個選項是要求烏克蘭武裝部隊完全撤出烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱四州。俄羅斯於2022年入侵期間宣布併吞這四州，但至今未能完全控制。

第二個選項為「整體協議」，內容包括烏軍須解除武裝，全面停止所有外國軍事援助，包括情報支援。

CNN指出，目前尚不清楚俄方是指烏克蘭可選擇其中一個選項，或必須同意兩項。

在交換戰俘方面，俄方也提議，在特定前線區域實施二至三天的短暫停火，以利收回遺體。

另外，路透引述俄羅斯國際傳真社報導，俄方還表示要解決這場戰爭，國際社會必須承認俄國擁有克里米亞以及烏東一州主權。備忘錄也重申烏克蘭必須成為中立國，排除加入北約 可能性，同時要求烏克蘭保障俄語使用者的權利，將俄語列為官方語言，並立法禁止美化納粹主義。

烏方則提出草案主張海陸空全面停火，並以釋放所有戰俘及遭擄兒童作為條件，換取逐步解除對俄制裁。烏方並同時堅持未來加入北約的主權決策權，拒絕接受軍事限制。

另據中央社引述法新社報導，北約成員國領袖將在6月24至26日齊聚海牙，峰會議程預料將聚焦在俄羅斯對烏克蘭的全面侵略，以及川普對盟邦提出的提高國防支出要求。澤倫斯基2日表示，烏克蘭已獲邀參加此次峰會。他先前示警，這場峰會若少了烏克蘭，會是俄羅斯的一個「勝利」。

澤倫斯基希望在俄烏達成停火或和平協議的情況下，北約能提供烏克蘭安全保證；但莫斯科已表示對此「無法接受」。

此外，維爾紐斯峰會2日登場，「布加勒斯特九國」（Bucharest Nine，簡稱B9）與北歐五國領袖重申對烏克蘭的堅定支持，並一致譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，呼籲各國加大國防投入，以應對持續惡化的區域安全局勢。