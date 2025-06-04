美媒：俄2項停火條件仍強硬 烏克蘭若接受形同投降
俄羅斯與烏克蘭2日於土耳其進行第二輪談判，由於俄羅斯總統普亭拒絕讓步，雙方並未達成停火協議，不過同意交換逾千名重傷或年輕戰俘，以及各自約6000具軍人遺體，是戰爭爆發以來最大規模的換俘行動之一。同時，俄方也公布其和平備忘錄，並提出兩種達成停火的方案，但皆為烏方無法接受的強硬條件。
金融時報報導，本次會談僅持續一個多小時，會後土耳其總統厄多安表示「非常成功」，並表示將著手安排一場四方峰會，邀請俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普共同參與。
美國CNN報導，俄方在和平備忘錄中提出兩項停火「方案」，重申其強硬條件，烏方若是同意，形同投降。
第一個選項是要求烏克蘭武裝部隊完全撤出烏克蘭東部頓內次克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱四州。俄羅斯於2022年入侵期間宣布併吞這四州，但至今未能完全控制。
第二個選項為「整體協議」，內容包括烏軍須解除武裝，全面停止所有外國軍事援助，包括情報支援。
CNN指出，目前尚不清楚俄方是指烏克蘭可選擇其中一個選項，或必須同意兩項。
在交換戰俘方面，俄方也提議，在特定前線區域實施二至三天的短暫停火，以利收回遺體。
另外，路透引述俄羅斯國際傳真社報導，俄方還表示要解決這場戰爭，國際社會必須承認俄國擁有克里米亞以及烏東一州主權。備忘錄也重申烏克蘭必須成為中立國，排除加入北約可能性，同時要求烏克蘭保障俄語使用者的權利，將俄語列為官方語言，並立法禁止美化納粹主義。
烏方則提出草案主張海陸空全面停火，並以釋放所有戰俘及遭擄兒童作為條件，換取逐步解除對俄制裁。烏方並同時堅持未來加入北約的主權決策權，拒絕接受軍事限制。
另據中央社引述法新社報導，北約成員國領袖將在6月24至26日齊聚海牙，峰會議程預料將聚焦在俄羅斯對烏克蘭的全面侵略，以及川普對盟邦提出的提高國防支出要求。澤倫斯基2日表示，烏克蘭已獲邀參加此次峰會。他先前示警，這場峰會若少了烏克蘭，會是俄羅斯的一個「勝利」。
澤倫斯基希望在俄烏達成停火或和平協議的情況下，北約能提供烏克蘭安全保證；但莫斯科已表示對此「無法接受」。
此外，維爾紐斯峰會2日登場，「布加勒斯特九國」（Bucharest Nine，簡稱B9）與北歐五國領袖重申對烏克蘭的堅定支持，並一致譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，呼籲各國加大國防投入，以應對持續惡化的區域安全局勢。
布加勒斯特九國是由位於北約東翼的中東歐國家組成的地緣政治協商平台，於2015年由羅馬尼亞與波蘭共同發起，包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克等九國，因首次會議在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行而得名。
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