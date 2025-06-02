俄烏今舉行第2輪談判 分析「逼普亭停火」唯一關鍵

俄羅斯總統普亭。（美聯社）

烏克蘭與俄羅斯 將在土耳其當地時間2日下午，於伊斯坦堡進行第二輪和平談判，俄方預計公布有關停火條件的和平備忘錄。分析人士普遍對這次談判能否取得突破抱持懷疑，並且指出關鍵在於美國總統川普 未能意識到，制裁是唯一迫使莫斯科走向停火的實質手段。

法國24台（France 24）網站報導，俄烏代表團預計在當地2日下午1時（台灣時間2日下午6時）舉行和談。路透報導，依據烏克蘭總統澤倫斯基6月1日的行政命令，烏方將派遣國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）、外交部副部長和數名軍方與情報官員。俄羅斯預計由克宮幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）率團赴會。

美國特使凱洛格說，美國也將參與本次談判，不過目前並不清楚美方代表官員的層級；英國、法國與德國也將派員與會。

基輔獨立報報導指出，多位分析人士一致對第二輪談判結果不抱太大期望，

美國智庫外交關係理事會資深研究員凱強（Charles Kupchan）表示，俄羅斯似乎尚未準備好做出達成停火所需的讓步與妥協，至今沒有跡象顯示普亭 談判表現誠意，或真心想結束這場戰爭。

布魯金斯研究所外交政策計畫主任歐漢倫（Michael O'Hanlon）表示，「我們必須從多方面加大對普亭的壓力，談判才可能有真正成功的機會」，他補充說：「我對6月2日會談不抱太大期望，川普逐漸意識到普亭才是問題，但他尚未完全接受並內化這個事實。」

哥倫比亞大學戰爭與和平研究榮譽教授貝茲（Richard Betts）告訴獨立報，「普亭似乎認為時間站在俄羅斯那邊，並且認為川普不會施加實質約束，因此俄方可以毫無顧忌提出讓停火不可能實現的前提條件。」

貝茲談到，若俄羅斯在戰場遭遇挫敗，或者普亭在國內的支持度下降，那麼情況可能改變，但是目前沒有跡象顯示這兩種情況會在近期發生。

儘管川普屢次揚言對俄方實施制裁，至今未採取行動。不過，共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）5月30日表示，參院預計一周內針對制裁俄羅斯法案進行表決，內容包括對俄羅斯原油、天然氣與鈾的買家實施高達500%的次級關稅。