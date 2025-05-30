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戰爭資金哪來？俄油氣出口大賺9千億美元 為盟國援烏金三倍

編譯梁采蘩／即時報導
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CREA統計，自2022年2月至今年2月，俄國透過化石燃料出口，從全球獲得9390億美元的收入，諷刺的是，其中2530億美元來自對俄國實施制裁的國家（紅色）。相較之下，全球援助烏克蘭的金額為3090億美元，制裁俄國的國家援助烏克蘭的金額為2390億美元（藍色）。（取材自BBC）
CREA統計，自2022年2月至今年2月，俄國透過化石燃料出口，從全球獲得9390億美元的收入，諷刺的是，其中2530億美元來自對俄國實施制裁的國家（紅色）。相較之下，全球援助烏克蘭的金額為3090億美元，制裁俄國的國家援助烏克蘭的金額為2390億美元（藍色）。（取材自BBC）

英國廣播公司（BBC）報導，俄烏戰爭已邁入第四年，儘管西方祭出經濟制裁，但俄羅斯仍持續向西方出口化石燃料，藉此賺取大筆收入，並得以繼續資助對烏克蘭的全面戰爭。自2022年2月俄國發動全面入侵以來，其出口碳氫化合物所賺取的資金，是烏克蘭從盟國獲得援助金額的三倍以上。

BBC指出，石油與天然氣收入是俄國維持戰爭機器運作的關鍵。油氣約占俄國政府歲入的三分之一，並占其出口總額超過六成。

俄烏戰爭爆發後，烏克蘭的盟友對俄國化石燃料實施制裁。美國與英國全面禁止俄國油氣進口，歐盟則禁止自海運進口俄羅斯原油，但並未禁止天然氣進口。

西方對燃料的依賴，已成為限制俄國籌措戰爭資金能力的一大障礙。數據顯示，俄國透過出售化石燃料所賺取的金額，一直都高於烏克蘭自盟國獲得的援助。

根據「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）統計，自2022年2月至今年2月，俄國透過化石燃料出口，從全球獲得9390億美元的收入，諷刺的是，其中2530億美元來自對俄國實施制裁的國家，而當中最大宗的來源是歐盟，共支付2330億美元。

相較之下，全球援助烏克蘭的金額為3090億美元，制裁俄國的國家援助烏克蘭的金額為2390億美元，而歐盟援烏金額只有730億美元。

歐盟各國一直到今年1月烏克蘭切斷管線轉運前，仍持續從俄國進口天然氣；此外，俄國原油至今仍透過管線輸送至匈牙利與斯洛伐克。

CREA數據顯示，俄國透過土耳其輸往歐洲的天然氣數量仍在增加，今年1至2月的輸氣量較2024年同期成長26.77%。匈牙利與斯洛伐克目前也仍透過土耳其管線接收俄國天然氣。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟之所以尚未對俄國油氣祭出「最嚴厲制裁」，是因為部分成員國擔心衝突升級，而且從短期來看，購買俄國能源「成本較低」。

歐盟近日通過的第17輪對俄制裁中，未將液化天然氣（LNG）進口列入其中，不過已制定一項路線圖，目標是在2027年底前全面終止自俄國進口天然氣。

倡議組織「全球見證」（Global Witness）資深活動人士羅斯納（Mai Rosner）表示，許多西方決策者擔心，若切斷俄國燃料進口，可能導致能源價格上漲。

她接受BBC訪問時指出：「許多政府其實並不真想要限制俄國生產與銷售石油的能力，因為對全球能源市場可能受到的衝擊，普遍存在極大的擔憂。他們畫出一條底線，只要能源市場可能被過度擾亂或失衡，就不會繼續推動制裁。」

俄烏戰爭已邁入第四年，儘管西方祭出經濟制裁，但俄羅斯仍持續向西方出口化石燃料，藉...
俄烏戰爭已邁入第四年，儘管西方祭出經濟制裁，但俄羅斯仍持續向西方出口化石燃料，藉此賺取大筆收入，並得以繼續資助對烏克蘭的全面戰爭。自2022年2月俄國發動全面入侵以來，其出口碳氫化合物所賺取的資金，是烏克蘭從盟國獲得援助金額的三倍以上。（路透）

俄國 烏克蘭 歐盟

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