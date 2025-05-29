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普亭停火條件 要求西方書面承諾停止北約東擴、解除制裁

編譯盧炯燊／綜合報導
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俄羅斯總統普亭最新提出停止俄烏衝突的條件，包括要求西方領袖「以書面方式」承諾停止北約東擴、烏克蘭保持中立、西方解除制裁等。圖為北約在拉脫維亞部署的飛彈防禦系統。(路透)
俄羅斯總統普亭最新提出停止俄烏衝突的條件，包括要求西方領袖「以書面方式」承諾停止北約東擴、烏克蘭保持中立、西方解除制裁等。圖為北約在拉脫維亞部署的飛彈防禦系統。(路透)

俄羅斯與烏克蘭將於6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行第二輪雙邊直接談判，據悉俄方已提交一份備忘錄給烏方，扼要敘述俄烏停止衝突的條件。

就在談判舉行前夕，路透及華爾街日報等媒體引述三名俄羅斯消息人士透露，俄羅斯總統普亭最新提出停止衝突的條件，包括要求西方領袖「以書面方式」承諾停止北約東擴、烏克蘭保持中立、西方解除制裁以解決俄羅斯主權資產遭凍結的問題、保護烏克蘭境內的俄語使用者等。

若北約確保不東擴，意味著正式排除烏克蘭、喬治亞(Georgia)、摩爾多瓦(Moldova)、波士尼亞(Bosnia)以及其他前蘇聯國家加入北約的可能性。

不允許烏克蘭加入北約是一條紅線，也是克里姆林宮出兵的原因。三名俄羅斯消息人士說，普亭願意實現和平，「但不會不惜一切代價」。

盡管面臨遭進一步制裁及日益增加的經濟壓力，消息人士表示，普亭並不排除未來數年繼續戰爭下去的可能性。

其中一位人士更說，如果普亭意識到無法按照自己的意願達成和平協議，他會透過軍事行動直至取得勝利，藉此來向烏克蘭及歐洲表明，「明天的和平將更加痛苦」。

但基輔及多個歐洲國家指責莫斯科故意拖延談判，並以此為掩護，讓俄軍繼續在烏克蘭東部發動攻擊。

烏方指普亭的新條件並不新鮮，並說阻止北約東擴的願望，得到的結果卻恰恰相反，瑞典和芬蘭在俄烏衝突一年多後加入了北約。波士尼亞及喬治亞也表達加入北約的願望。

普亭在開出新條件的同時，更拒絕川普提出的停火要求，使得川普對他顯得愈來愈不滿，28日向記者表示會再給普亭兩周時間，來證明願意採取實際的和平措施。

川普早前抨擊普亭在「玩火」，在其社媒貼文指「普亭沒有意識到，如果不是我，俄羅斯早就遭遇很多非常糟糕的事了」。

普亭 烏克蘭 北約

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