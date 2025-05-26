烏情報局長：戰事結束2至4年內 俄恐再發動戰爭

烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）。路透

烏克蘭對外情報局（SZRU）局長伊瓦先科（Oleh Ivashchenko）接受烏通社專訪指出，俄羅斯目前約有8成軍事裝備來自庫存修復後再投入前線，整體設備已明顯老化，但在中國、北韓 援助下，可能於對烏戰事結束2至4年內恢復軍力，恐對歐洲再發動戰爭。

針對德國聯邦情報局（BND）局長卡爾（Bruno Kahl）早前警告俄國 有可能進一步攻擊歐洲一事，伊瓦先科在專訪中回應，俄方的目標早已不僅限於烏克蘭，而是意圖擴大對整個前蘇聯地區的控制。他說：「問題不再是會不會，而是何時、從哪裡開始。」

伊瓦先科透露，俄羅斯正在重建列寧格勒（Leningrad，現稱聖彼得堡）軍區，並在當地建立新軍事單位建設，預料打算向柯拉半島（Kola Peninsula）、芬蘭方向進攻。他指俄國無意停火或進入和談，每天仍有1000到1200名新合約兵加入軍隊，正建立新軍區和13個新師級單位。

伊瓦先科強調，烏克蘭正是歐洲的防線，若戰事結束，俄方最快可能在2至4年內恢復軍力，若國際制裁同時解除，重整速度將更快。他呼籲歐洲各國應善用當前時機加強備戰，維護區域安全。

據報導，伊瓦先科指出，俄羅斯雖然每年可自行生產約300萬枚砲彈，但由於缺乏關鍵技術與設備，特別是在電子元件與特種化學領域，軍備生產仍高度依賴中國與北韓。

伊瓦先科透露，中國正向至少20家俄羅斯軍工廠提供火藥、特種化學品與機械設備。2024至2025年間，雙方至少完成5次航太合作與6次特化品運輸。他預估，至2025年初，俄國境內無人機的重要零組件將有多達8成來自中國，相關物資多透過空殼公司，貼上虛假標籤進口俄境。

針對中方對俄軍事支援的具體內容，烏克蘭政府在今年4月點名制裁3間在中國註冊的企業，指控其涉入武器供應行動。據資料顯示，其中Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining為中國國有企業「中復神鷹碳纖維股份有限公司」旗下子公司，專門生產軍用級碳纖材料。

被問到早前總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱有超過155名中國籍人士在俄作戰，伊瓦先科並未排除部分人士可能受北京政府指派，目的為搜集現代戰場情報。他指出，俄中之間持續進行軍事合作，包含軍事情報交流與聯合軍演。目前中國部隊也受邀參加即將於俄羅斯與白俄羅斯 境內舉行的聯合演訓活動。

報導指出，在北韓援助方面，伊瓦先科表示，戰爭爆發首年，平壤曾向俄方提供約600萬枚砲彈，目前每年另供應約300萬枚，並交付170毫米M1989型Koksan自走砲及240毫米M1991多管火箭系統，各120台。作為交換，俄羅斯則提供北韓包括火箭、太空與可能涉及核武的技術。

伊瓦先科指出，自今年初烏軍於俄國庫斯克州（Kursk）俘虜北韓士兵後，已確認北韓軍事人員參與作戰，目前仍出現在該地區，其火砲設備也已部署至烏南赫松（Kherson）一帶。

談及俄軍目前戰略與軍事狀況，伊瓦先科指出，俄方依然以掌控盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk） 、扎波羅熱（Zaporizhzhia）與赫松4州為主要目標，並未出現明顯調整。不過，由於面臨技術、人力與外交壓力，俄方開始營造和平對話的假象，實則爭取時間重整軍力。

伊瓦先科指出，2024年前3個月，俄羅斯軍事開支已超支50億美元，對其經濟構成沉重負擔。至今年底，預期將出現資金與人力資源短缺，並波及能源與公共建設等領域。他補充，戰爭初期俄國的國家福利基金約為1500億美元，目前僅剩約380億美元，已出售部分黃金與人民幣儲備。

伊瓦先科進一步分析，俄羅斯總人口約1億4500萬，具備軍事動員潛力者約2500萬人，實際受訓人力約300萬。截至目前為止，俄方已動員約130萬人，另有近百萬人傷亡。這些人力原本多為支撐經濟的勞動人口，將對國內產業造成重大衝擊。