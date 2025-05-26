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俄大空襲連2天 烏歷「恐怖1夜」 川普：普亭怎麼了 考慮制裁俄

編譯中心／綜合25日電
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烏克蘭基輔市政府一名員工，25日清理基輔一棟遭俄軍無人機炸毀的建築。（路透）
烏克蘭基輔市政府一名員工，25日清理基輔一棟遭俄軍無人機炸毀的建築。（路透）

烏克蘭空軍25日表示，俄羅斯徹夜對烏國各城市發射298架無人機及69枚飛彈，含首都基輔共有14人死亡、數10人受傷；就發射武器數量而言，這是俄烏開戰以來俄軍對烏克蘭發動的最大規模空襲，此前紀錄是本月18日，達273架。

另外，川普總統周日也對俄羅斯總統普亭和俄烏停火談判進展感到不滿。俄羅斯連續第二晚對烏克蘭多地發動致命的飛彈與無人機攻擊，川普表示，他「絕對」在考慮對俄羅斯實施新制裁。川普說：「我對於普亭的行動很不高興。他殺了很多人，我不知道普亭怎麼了。我認識他很久了，一直跟他相處得不錯，但現在他對城市發射飛彈、殺害平民，我完全無法接受。」 

川普本月稍早淡化要提高施壓普亭的想法。目前可能施壓俄國的選項包括對俄羅斯石油交易或國營石油公司Rosneft施加新制裁。

 烏克蘭空軍25日表示，烏軍擊落俄方45枚飛彈和266架攻擊無人機，但仍有民眾受傷，逾80棟建物受損。烏克蘭緊急服務部門稱之為「恐怖」一夜。

路透報導，就發射的武器數量而言，這是俄羅斯對烏克蘭發動的最大規模空襲，雖然其它空襲造成的死亡人數更多。

這是俄國連續第二天大舉空襲烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲美國就此事表態。美國總統川普今年初上台以來，美國對俄羅斯及俄國總統普亭立場更趨溫和。川普呼籲俄國停戰遭俄方拒絕，但川普並未加強制裁俄國。

澤倫斯基發文寫道：「美國的沉默，世界其他國家默不作聲，只會鼓勵普亭。俄羅斯每次發動此類恐怖襲擊，都是足以構成對俄國祭出新制裁的理由」。

俄羅斯國防部表示，這波空襲目標是烏克蘭軍備生產設施、軍用機場和電戰中心，並稱在俄國西部和莫斯科擊落110架烏克蘭無人機。

俄國連日加強空襲烏克蘭，顯示過去幾個月促使俄烏停火的外交斡旋並未達成任何突破。俄國無意達成暫時性停火。

另一方面，隨著美國總統川普威脅將撤出對烏克蘭的援助、並退出俄烏和談，烏克蘭官員及軍方已高度警戒，預期俄軍即將發動的夏季攻勢將改變這場戰爭的發展路徑。愈來愈多烏軍戰士及軍官的士氣受損，表示烏克蘭必須準備打一場長期且軍力不對稱的戰爭。

儘管烏克蘭領導人繼續推動30天停火期，但許多人士都清楚這場戰爭短期不會降溫，俄軍不會減緩攻勢或做出實質讓步。俄軍在烏克蘭1000多公里的戰線上不斷集結，顯示未來幾個月將發動新一波大規模進攻。俄軍並動用滑翔炸彈、飛彈及無人機等重型、高科技武器助戰。烏軍基於防守陣地的代價太高，正陸續棄守一些城鎮。

烏軍疲累與挫折感正在擴散，常備軍與新入伍戰士的士氣下降。人員仍是烏軍最緊迫的問題，政府推出一項計畫，承諾提供Z世代年輕人共100萬格里夫納（約2.4萬美元）的簽約獎金，鼓勵起身對抗俄軍。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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