我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美法案」

遭司法部調查 葛謨發布競選影片批政治報復

川普私下認了 普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日在白宮接待2025年NCAA男籃錦標賽冠軍隊伍。（美聯社）
美國總統川普21日在白宮接待2025年NCAA男籃錦標賽冠軍隊伍。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）報導，三名知情人士透露，美國總統川普19日私下首度向歐洲領袖坦承，俄羅斯總統普亭自認占上風，因此不準備結束對烏克蘭的戰爭。

消息人士表示，川普18日與歐洲領袖通話曾表示，若普亭拒絕停火，華府會考慮祭出制裁。但19日美俄結束通話後，川普改變立場，稱不準備立即實施制裁，希望推動俄烏雙方在梵蒂岡舉行的低層級會談。

19日與川普通話的歐洲領袖包括法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼與歐盟執委會主席范德賴恩，還有烏克蘭總統澤倫斯基。

WSJ指出，歐洲領袖早已明白，普亭自認戰場居上風所以不急著和談，但是川普從未向他們承認這件事，對外還宣稱普亭真心想要和平。儘管歐洲未能說服川普加大制裁俄羅斯，但這次結果仍具有一定程度的正面意義：讓川普在內的所有人更清楚普亭現階段無意停戰的立場。

此外，這也凸顯現在支持烏方的責任很大程度落到歐洲身上。消息人士指出，歐洲各國普遍認為，只要歐洲或烏克蘭繼續出資購買武器，川普政府不會中斷對烏克蘭的軍援。

WSJ稱，在梵蒂岡的俄烏會談預計6月中旬開始。川普預計派遣國務卿魯比歐與特使凱洛格出席。

川普 普亭 烏克蘭

上一則

南韓總統大選最新民調：李在明仍領先 但幅度縮小

延伸閱讀

國防部收下卡達贈波音747 將改裝空軍1號 最快年底服役

國防部收下卡達贈波音747 將改裝空軍1號 最快年底服役
聞川普金穹計畫 中批「進攻色彩濃厚」俄稱「屬美國主權」

聞川普金穹計畫 中批「進攻色彩濃厚」俄稱「屬美國主權」
川普見南非總統 「突襲」指控白人遭種族滅絕

川普見南非總統 「突襲」指控白人遭種族滅絕
川普砍預算 恐傷紐約社會副利

川普砍預算 恐傷紐約社會副利

熱門新聞

法國模特兒Thylane Blondeau曾被譽為「世界上最美的女孩」，如今她已24歲，模樣和過去大不相同。（取材自Instagram）

法「世上最美女孩」長大了 18年後變這樣、還有多重身分

2025-05-15 02:00
土耳其總統厄多安抓著馬克宏的手指不放超過10秒，引發熱議。(擷自X@ EOC-News)

在幹嘛…厄多安怪異握手引熱議 馬克宏想抽手卻抽不掉

2025-05-18 17:15
中國駐英國大使館提醒在英中國公民注意加強安全防範，避免失聯；圖為倫敦倫敦希斯洛機場的入境標示。(路透)

英國多名中國人失蹤？中國大使館揭謎底…前兩天還在示警

2025-05-15 12:42
土耳其外交部長費丹（中）主持俄國（右）與烏克蘭（左）之間的會談。美聯社

俄烏談判不到兩小時就落幕 烏克蘭：莫斯科要求行不通

2025-05-16 09:31
在這張北韓政府提供的照片中，北韓國家領導人金正恩（右二）攜女兒金主愛（右三，右下角）於4月25日出席了在西部港口南浦舉行的新驅逐艦揭幕儀式。(美聯社)

北韓新驅逐艦下水典禮發生嚴重事故 金正恩震怒下令嚴辦

2025-05-21 21:02
法國一家餐廳老闆殺人後將死者煮成燉菜。圖為示意圖，非新聞當事人事時地物。(取材自https://unsplash.com/@orhakim)

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

2025-05-20 03:00

超人氣

更多 >
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷

檀健次白髮太仙狂圈粉 面具下長出這東西太殘酷
黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色