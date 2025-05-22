川普私下認了 普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

美國總統川普21日在白宮接待2025年NCAA男籃錦標賽冠軍隊伍。（美聯社）

華爾街日報（WSJ）報導，三名知情人士透露，美國總統川普 19日私下首度向歐洲領袖坦承，俄羅斯總統普亭 自認占上風，因此不準備結束對烏克蘭 的戰爭。

消息人士表示，川普18日與歐洲領袖通話曾表示，若普亭拒絕停火，華府會考慮祭出制裁。但19日美俄結束通話後，川普改變立場，稱不準備立即實施制裁，希望推動俄烏雙方在梵蒂岡舉行的低層級會談。

19日與川普通話的歐洲領袖包括法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼與歐盟執委會主席范德賴恩，還有烏克蘭總統澤倫斯基。

WSJ指出，歐洲領袖早已明白，普亭自認戰場居上風所以不急著和談，但是川普從未向他們承認這件事，對外還宣稱普亭真心想要和平。儘管歐洲未能說服川普加大制裁俄羅斯，但這次結果仍具有一定程度的正面意義：讓川普在內的所有人更清楚普亭現階段無意停戰的立場。

此外，這也凸顯現在支持烏方的責任很大程度落到歐洲身上。消息人士指出，歐洲各國普遍認為，只要歐洲或烏克蘭繼續出資購買武器，川普政府不會中斷對烏克蘭的軍援。

WSJ稱，在梵蒂岡的俄烏會談預計6月中旬開始。川普預計派遣國務卿魯比歐與特使凱洛格出席。