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俄烏會談未達成停火 烏克蘭爭取西方盟友對俄施壓

中央社／伊斯坦堡16日即時報導
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歐洲47國與組織領袖16日在阿爾巴尼亞召開高峰會，英國首相施凱爾（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）與法國總統馬克宏（右）於峰會開始前合影留念。（美聯社）
歐洲47國與組織領袖16日在阿爾巴尼亞召開高峰會，英國首相施凱爾（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）與法國總統馬克宏（右）於峰會開始前合影留念。（美聯社）

烏克蘭俄羅斯未能在3年多來的首場直接會談達成停火協議，莫斯科還提出烏方消息人士所稱「不切實際」的條件，但基輔16日爭取到西方盟友的支持。

路透報導，在美國總統川普施壓終結自二戰以來歐洲最血腥的衝突下，俄、烏交戰雙方代表團自2022年3月以來首次會面。俄羅斯是在2022年2月全面入侵烏克蘭。

這場在伊斯坦堡舉行的會談不到兩小時就結束。俄羅斯對這次會談感到滿意，並稱準備好繼續保持聯繫。俄、烏兩國都說，同意各自交換1000名戰俘，這將是迄今為止規模最大的換俘行動。

但基輔馬上開始爭取盟國採取更強硬的行動。烏克蘭希望西方實施更嚴苛的制裁，除非莫斯科接受川普提出的停火30天提議。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言人說，會談結束後，澤倫斯基馬上與川普和法國、德國與波蘭的領導人通話。

澤倫斯基說，如果俄羅斯拒絕停火，那麼應該祭出強而有力的制裁。

烏克蘭代表團的消息人士告訴路透，俄羅斯的要求「脫離現實，遠遠超出先前討論的任何內容」。

這名不願具名的消息人士說，莫斯科已向烏克蘭發出最後通牒，要求烏克蘭自部分領土撤軍，以換取停火和「其他不切實際且不具建設性的條件」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，俄羅斯的立場「顯然令人無法接受」，歐洲領導人、烏克蘭和美國正在「密切協調」應對措施。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟正在研擬針對莫斯科的新制裁方案。

俄羅斯主要談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）向媒體表示，他的團隊「注意」到烏克蘭提出讓澤倫斯基與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）直接會談的要求。普亭拒絕了澤倫斯基提出兩人在伊斯坦堡親自會面的提議。

梅丁思基說：「我們都同意，雙方將各自提出對未來可能停火的願景並詳細闡述。我們認為，如同大家也同意的，在提出這類願景後，繼續談判才恰當。」

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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