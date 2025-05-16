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俄烏和談沒進展 俄代表團長揚言戰爭可「無止盡打下去」

編譯周辰陽／即時報導
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俄羅斯總統助理梅丁思基16日在土耳其伊斯坦堡的俄羅斯領事館向記者發表聲明。（美聯社）
俄羅斯總統助理梅丁思基16日在土耳其伊斯坦堡的俄羅斯領事館向記者發表聲明。（美聯社）

俄羅斯烏克蘭16日在土耳其舉行自全面戰爭爆發3年來首次面對面會談，歷時不到兩小時即結束。儘管雙方雖達成千人換俘協議，但未取得實質進展。俄方代表團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）更揚言，俄羅斯已準備對烏克蘭發動長期戰爭，並威脅將攻下蘇米與哈爾科夫兩州。

據烏克蘭真理報報導，經濟學人專欄作家卡洛爾（Oliver Carroll）在社群平台「X」引述知情人士指出，梅丁思基在會談中表示：「我們不希望戰爭，但準備好打1年、2年、3年，無論多久都行。我們當年跟瑞典打了21年，你們準備打多久？」

梅丁思基接著對烏方代表說：「也許在座的人將失去更多親人，俄羅斯已準備戰鬥到底」。

消息人士還告訴卡洛爾，俄方稱將同意停火，但「前提是烏克蘭撤出俄羅斯甚至尚未完全控制的4個『併吞』州，莫斯科還威脅佔領另外2州，蘇米與哈爾科夫」。

華盛頓郵報報導，梅丁思基會後接受國家電視台採訪時指出，他之所以提起1700年的「大北方戰爭」，是為了證明，即使歐美領導人推動延長制裁，但除非俄方條件獲得滿足，否則莫斯科已準備好打一場長期戰爭。

梅丁思基表示，「永遠不要試圖欺騙俄羅斯人並從他們那裡偷東西，因為遲早俄羅斯人總會來取回屬於他們的東西」；他稱這句話出自19世紀德國政治家俾斯麥，但俄羅斯獨立媒體對其真實性提出質疑。

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