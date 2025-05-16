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俄烏戰後首次直接談判 普亭謠傳病重缺席 川普也不去了

編譯中心／綜合15日電
俄烏開戰三年多來，15日首次在土耳其伊斯坦堡直接會談，但俄國總統普亭和美國川普雙雙缺席；圖為土耳其總統厄多安（右）15日在安卡拉總統府歡迎烏克蘭總統澤倫斯基到訪。（路透）
俄烏開戰三年多來，15日首次在土耳其伊斯坦堡直接會談，但俄國總統普亭和美國川普雙雙缺席；圖為土耳其總統厄多安（右）15日在安卡拉總統府歡迎烏克蘭總統澤倫斯基到訪。（路透）

俄羅斯和烏克蘭15日在土耳其伊斯坦堡舉行交戰3年多來首次直接會談，但俄國總統普亭不會出席，曾表示考慮參加的美國總統川普也不會前往，將由川普特使威科夫和凱洛格出席。川普表示，除非他和普亭親自會晤，否則俄烏和平談判不太可能取得重大進展。

烏克蘭總統澤倫斯基已抵達土耳其首都安卡拉，他表示將派國防部長率團前往伊斯坦堡，與俄方會談。對於俄方只派出中階官員，澤倫斯基說：「我們必須先了解俄羅斯代表團的層級和授權，以及他們是否能夠做出任何決定。根據我們所見，對方看起來更像個空殼子」。

澤倫斯基表示：「我們派出最高階代表團，外交部、總統府、軍方、情報機構，只為做出能夠促成公正和平的決策。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃反批澤倫斯基說：「誰會用空殼這個詞？是小丑還是輸家？無論如何，都是個沒讀過書的人。」

川普稍早曾稱，如果普亭出席，他也會考慮前往土耳其。川普15日在飛往阿聯的空軍一號專機上說，顯然普亭不會去，「他本來要去，他認為我會去，如果我沒去他也不會去。在我和普亭會面之前，什麼都不會發生。但我們必須解決這個問題，因為有太多人死去」。

路透指出，俄美兩國總統都不會到場，降低了外界對俄烏和談出現重大突破的期望。英國俄羅斯事務專家瓊斯則指出，俄國歷來政權交替並非走民主途徑，普亭多年來透過手段排除異己，他因此對周遭充滿不信任，不願出席「可以理解」。

紐約時報說，澤倫斯基希望立即無條件停火，然後就可能的和平協議進行談判。但普亭似乎對俄羅斯在戰場上的優勢充滿信心，在獲得烏克蘭和西方重大讓步前，他拒絕停戰。普亭這次提議與烏克蘭會談，顯然是為了向川普表明，儘管俄羅斯不斷進擊，俄方仍對和平感興趣。

對於普亭未出席談判，英國每日郵報引述英國軍事專家聲稱，普亭健康惡化來日不多，幾乎不離開克里姆林宮半步。據報導，72歲的普亭健康情況長年受到外界關注，前英軍化生放核聯合部隊指揮官德布雷頓-戈登表示，普亭投入對烏作戰已耗盡精力。

前英軍駐阿富汗指揮官坎普則提到，不少人盼望普亭下台或遭移除，但基於其高度戒備的安保措施，短期內出現變化的可能性不大。

普亭 俄羅斯 川普

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