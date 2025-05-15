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「絕不能分裂」德國總理挺烏 呼籲歐美統一立場

編譯中心╱綜合14日電
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德國總理梅爾茨14日表示，西方在俄烏戰爭中對俄羅斯的立場絕不能分裂，呼籲歐洲美採取統一立場。（路透）
德國總理梅爾茨14日表示，西方在俄烏戰爭中對俄羅斯的立場絕不能分裂，呼籲歐洲美採取統一立場。（路透）

德國總理梅爾茨14日表示，西方國家在烏克蘭戰爭議題上，針對俄羅斯的立場絕不能分裂，並呼籲歐洲和美國採取統一立場。

央廣報導，上周甫上台的梅爾茨還承諾，柏林將增強該國軍隊實力，使其成為「歐洲最強大的常規軍隊」，並在北約(NATO)和歐盟與莫斯科的對峙中發揮更大作用。保守派的梅爾茨在上台後的首次重要演說中對國會表示：「西方政治不容分裂，這一點至關重要。」

近來曾兩次與美國總統川普通話的梅爾茨補充：「我感謝他對30天無條件停火倡議的支持。我將盡一切努力，繼續實現我們歐洲和美國夥伴之間最大程度的團結。」梅爾茨還說：「這樣的停火可以為和平談判打開一扇窗」。

然而另一方面，西方國家領導人威脅俄羅斯總統普亭，若拒絕15日飛往土耳其與烏克蘭總統澤倫斯基進行停火談判的話，將會祭出新的制裁，卻反遭普亭嘲笑「白痴」。

每日郵報報導，普亭在「商業俄羅斯」組織的第20屆大會上，與俄羅斯的菁英企業家晤談時，講到西方國家，「你會以為他們不會做這做那，因為顯然會傷害到他們。但是錯了，他們仍然這樣做，白痴」。

這番言論引來在場聽眾哄堂大笑，普亭隨即道歉，接著表示，「可是你看，情況就像這樣，世界主要經濟體正陷入衰退，就只為了跟我們賭氣」。

英法德波四國領袖日前赴基輔與澤倫斯基會談，要求俄羅斯12日起停火30天，若不遵守恐祭出大規模制裁，但普亭隔天反過來提議，俄烏15日在土耳其伊斯坦堡直接會談。美國總統川普上網發文敦促澤倫斯基同意，澤倫斯基隨後表明，當天將在土耳其「等普亭」。

普亭 俄羅斯 澤倫斯基

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