我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

還沒開始就涼了？普亭與川普都不參與俄烏和談

還沒開始就涼了？普亭與川普都不去土耳其參與俄烏和談

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普(左)與俄羅斯總統普亭(右)據知都不會前往伊斯坦堡參加俄烏會談。(路透)
美國總統川普(左)與俄羅斯總統普亭(右)據知都不會前往伊斯坦堡參加俄烏會談。(路透)

俄羅斯烏克蘭15日可能在土耳其最大城市伊斯坦堡舉行3年多來的首次直接會談，但克里姆林宮證實普亭總統不會出席，曾表示考慮是否現身的美國總統川普據報也不會前往。

衛報報導，克宮14日晚間公告了俄方代表團的名單，並稱普亭將不會前往伊斯坦堡，與烏克蘭總統澤倫斯基進行會談，拒絕了後者提出在土國舉行面對面會談以討論和平的大膽提議。

就在克宮宣布代表團成員名單後不久，一位美國官員表示，川普總統也將缺席這場會談。路透指出，儘管普亭從未證實自己將親自出席，但俄美兩國總統都不會到場，也降低了外界對俄烏戰爭出現重大突破的期望。

根據俄羅斯官媒衛星通訊社引述克宮官網消息報導，普亭簽署總統令，批准了俄羅斯代表團名單，團長由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）擔任，團員則包括副外交部長加盧津（Mikhail Galuzin）、副國防部長福明（Aleksandr Fomin）與俄軍總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）等。

強硬派的梅金斯基此前亦曾在2022年的唯一一輪俄烏直接談判擔任俄方團長。

衛報也指出，值得注意的是，克宮並未派出俄方2名最資深的外交官，即總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）與外長拉夫羅夫；烏沙科夫與拉夫羅夫曾參加在沙烏地阿拉伯舉行的俄美多次高層會談。

普亭 俄羅斯 烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

俄烏談判在即 克宮名單八人 澤倫斯基：他不來，我就不去

下一則

7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

延伸閱讀

俄烏談判在即 克宮名單八人 澤倫斯基：他不來，我就不去

俄烏談判在即 克宮名單八人 澤倫斯基：他不來，我就不去
沒有他…普亭批了俄羅斯與烏克蘭談判代表團人員名單

沒有他…普亭批了俄羅斯與烏克蘭談判代表團人員名單
紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清
川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數

川普社群貼文藏油價玄機？高盛：他偏愛這個數

熱門新聞

普雷沃斯特(Robert Prevost，中)成為首位在美國出生的教宗，聖號為「教宗良14世」。(路透)

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

2025-05-08 13:22
中國網紅「豪哥哥」團隊改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」，火爆全球。（取材自百度）

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

2025-05-11 19:04
圖為法製「飆風」（Rafale）戰機資料照。(路透)

125架印巴戰機「大規模纏鬥」逾1小時 這原因成衝突降溫關鍵

2025-05-07 23:50
69歲美國樞機主教普雷沃斯特當選當選第267任教宗的第二天，遊客們在梵蒂岡聖彼得廣場閱讀梵蒂岡日報「羅馬觀察報」。(歐新社)

新教宗名號Leo翻譯「良」而非「李奧」 專家曝1原因

2025-05-10 02:25
良14世教宗自小就想當神父，圖為年輕的普雷沃斯特(右)早年與故教宗若望保祿二世見面的資料照片。(歐新社)

預言成真？普雷沃斯特小一就被預言「成首位美國教宗」

2025-05-09 21:51
經典美式早餐長期以來是美國人早晨的象徵性餐點。（美聯社）

快看世界／這頓早餐 美國人快吃不起了？

2025-05-07 16:41

超人氣

更多 >
假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
3年前首播後突下架… 李現「人生若如初見」大刪劇情後「復活」

3年前首播後突下架… 李現「人生若如初見」大刪劇情後「復活」
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金