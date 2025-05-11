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金正恩稱北韓參與俄烏戰具正當性 美若挑釁也動用軍力

編譯中心／綜合10日電
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北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金珠愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)
北韓領導人金正恩(左三)帶著女兒金珠愛(左二)出席在俄羅斯駐北韓平壤大使館舉行的慶祝俄羅斯勝利日。(路透)

俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年之際，北韓最高領導人金正恩到訪俄羅斯駐朝鮮大使館，向俄國家領導和人民致以問候，隨行人員包括金正恩的女兒金珠愛，以及朝鮮國家主要幹部；並稱北韓參與俄羅斯對烏克蘭的「特別軍事行動」是正當的行為，這是為了保衛「兄弟國家」的主權行使。

北韓中央通信社（KCNA）10日報導，金正恩指出：「我軍參戰是正當的，這屬於我們的主權行使…我想，我們北韓人民的健兒、參與（俄國）庫斯克戰役的全體軍人都是英雄，是我們國家名譽的最高代表者。」

金正恩還說，如果美國執意軍事挑釁俄羅斯，平壤當局會毫不猶豫授權動用軍事力量。

北韓直到今年4月底才正式證實已支援俄羅斯逾1萬名官兵及武器。根據金正恩和俄國總統普亭去年簽訂的全面戰略夥伴條約，兩國軍事關係快速發展。

基輔獨立報報導，美國駐烏克蘭基輔大使館9日發布警告，稱俄羅斯可能在接下來幾天發動「可能嚴重」的攻擊，敦促美國公民在空襲警報響起時立即準備避難。

這項警告是在普亭自行宣布的「勝利日停火」期間發布。克里姆林宮宣稱這次停火從8日午夜持續到11日午夜，以紀念俄羅斯5月9日「勝利日」慶祝活動。

美國駐基輔大使館在官網上宣布：「美國駐基輔大使館已接獲情報，指未來幾天隨時可能發生可能嚴重的空襲。如同往常，大使館建議美國公民在空襲警報發出時，準備好立即避難。」

雖然臨時停火表面上已展開，但俄羅斯仍持續對烏克蘭平民發動致命攻擊。烏克蘭軍方也通報，前線的作戰行動並未停歇。

美國駐烏克蘭基輔大使館發布警告，稱俄羅斯可能在接下來幾天發動「可能嚴重」的攻擊。...
美國駐烏克蘭基輔大使館發布警告，稱俄羅斯可能在接下來幾天發動「可能嚴重」的攻擊。圖為基輔。(路透)
金正恩在北韓平壤的俄羅斯大使館發表講話，慶祝蘇聯在第二次世界大戰期間戰勝納粹德國...
金正恩在北韓平壤的俄羅斯大使館發表講話，慶祝蘇聯在第二次世界大戰期間戰勝納粹德國 80周年。(美聯社)

俄羅斯 北韓 大使館

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