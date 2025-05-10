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川普促俄烏停火30天 澤倫斯基：已經準備好了

編譯中心／綜合報導
34--俄羅斯單方面宣布停火三天，烏克蘭部隊還是很小心的透過無人機觀察俄軍動態。(路透)
34--俄羅斯單方面宣布停火三天，烏克蘭部隊還是很小心的透過無人機觀察俄軍動態。(路透)

總統川普8日重申，美方持續與俄烏雙方對話，並呼籲進行30天無條件停火。他並希望俄烏能遵守可接受的停火協議。

自川普1月回任以來，一直試圖促成俄烏永久停火，但尚無法從俄方爭取到任何重大讓步。他8日在自創社群媒體真實社群寫道，美國呼籲，烏克蘭戰場最理想的情況是實施30天無條件停火。

川普8日晚間與烏克蘭總統澤倫斯基通話後，在社群媒體上表示，如果俄羅斯不接受延長與烏克蘭的戰爭停火，美國將對俄羅斯實施制裁。此前兩個月，美國向俄羅斯做出了包括擴大外交關係和投票反對譴責莫斯科發動戰爭的聯合國決議等讓步，而這次貼文標誌著美國在停火談判中的立場，再次向烏克蘭靠攏。

川普還寫道，「希望雙方能遵守一個可接受的停火協議」，並「尊重這些直接談判的神聖不可侵犯性」；但要是停火未被遵守，「美國及其夥伴國將會進一步實施制裁」。身為美國總統，他將持續致力確保俄烏和平，並和歐洲國家一起努力。

川普在發文中強調，停火最終必須朝向和平協議，「所有一切可以很快達成，若需要我，隨時都行」。

俄國總統普亭日前下令對烏克蘭停戰三天，以紀念二戰「勝利日」，預計至10日結束。基輔則至今未公開同意這項片面的停火計畫。

烏克蘭總統澤倫斯基8日晚間則在預錄影片中說，他與川普通話時明言，30天的停火才是烏俄邁向和平的「真正指標」，而基輔已準備好立即實施。

澤倫斯基表示，「這30天可能成為多年和平的開端。一項長期且可靠的停火舉動，將是走向和平的真正指標性行動」；俄方必須展現他們已準備好要終結戰爭，而這要從無條件停火開始。

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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