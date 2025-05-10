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俄紅場閱兵 普亭身旁坐習近平 號召民眾支持攻烏

特派記者陳政錄／北京報導
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中國國家主席習近平(中左)應邀出席俄羅斯紅場閱兵，坐在俄國總統普亭旁邊。(歐新社)
中國國家主席習近平(中左)應邀出席俄羅斯紅場閱兵，坐在俄國總統普亭旁邊。(歐新社)

莫斯科紅場(Red Square)9日舉行「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」的勝利日閱兵式，由俄羅斯總統普亭主持，中國國家主席習近平和20多個國家及國際組織領導人應邀出席，這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來舉行的第四次閱兵。

受邀參與閱兵方隊的其他國家包括中國、白俄羅斯、越南、埃及、哈薩克。中國派出解放軍儀仗隊參加閱兵方隊，普亭說，中國是所有外國方隊中規模最大的，而習近平在閱兵時坐在普亭旁邊。

克里姆林宮當天指出，俄羅斯總統普亭與川普總統透過幕僚互相祝賀。路透報導，普亭外交政策顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)向俄羅斯國營電視台第一頻道表示：「俄國總統和川普總統透過他們的幕僚，在我們共同慶祝時刻相互祝賀。」不過，美國駐俄大使崔西(Lynne Tracy)沒有出席這場閱兵式。

俄羅斯衛星通訊社報導，受閱部隊共有1.15萬人。包括特别軍事行動執行任務人員(在烏克蘭作戰部隊)在内的閱兵方隊通過紅場，隨後是軍事裝備車隊，包括坦克和其他裝甲車、防空飛彈、多管火箭砲、機動式陸基導彈、卡車，並首次展示應用在俄烏戰爭的戰鬥無人機；此外，俄羅斯空軍編隊飛掠紅場，並噴出俄羅斯國旗的紅白藍三色。

閱兵後，普亭在現場接見北韓軍方代表。數周前，北韓士兵協助俄國將烏克蘭部隊逐出境內。在俄烏戰爭中，北韓已成為莫斯科主要盟友之一。據官方塔斯社報導，普亭對幾名功勛顯著的北韓軍官表示：「我向你們和你們的部隊致上最高祝福。」

普亭隨後在致詞時講述蘇聯擊敗納粹德國的勝利，並號召民眾支持俄軍在烏克蘭的軍事行動。克里姆林宮利用這場紀念二戰勝利80周年的閱兵儀式，來激發國內愛國主義情緒，並對外展示軍力。

基輔當局則駁斥普亭聲稱發動攻勢是為了將烏克蘭「去納粹化」，並指出這個說法「令人無法理解」。

俄羅斯在首都莫斯科紅場舉行二戰勝利周年閱兵，圖為俄軍主戰坦克列隊通過紅場。(路透...
俄羅斯在首都莫斯科紅場舉行二戰勝利周年閱兵，圖為俄軍主戰坦克列隊通過紅場。(路透)
俄羅斯在首都莫斯科紅場舉行二戰勝利周年閱兵，圖為俄國總統普亭主持閱兵。(路透) ...
俄羅斯在首都莫斯科紅場舉行二戰勝利周年閱兵，圖為俄國總統普亭主持閱兵。(路透) Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a military parade on Victory Day, marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, in Red Square in central Moscow, Russia, May 9, 2025. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.【作者：路透通訊社，日期：2025-05-09，數位典藏序號：20250509210157269】

普亭 白俄羅斯 烏克蘭

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