俄紅場閱兵 普亭身旁坐習近平 號召民眾支持攻烏

中國國家主席習近平(中左)應邀出席俄羅斯紅場閱兵,坐在俄國總統普亭旁邊。(歐新社)

莫斯科紅場(Red Square)9日舉行「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」的勝利日閱兵式,由俄羅斯總統普亭 主持,中國國家主席習近平和20多個國家及國際組織領導人應邀出席,這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭 以來舉行的第四次閱兵。

受邀參與閱兵方隊的其他國家包括中國、白俄羅斯 、越南、埃及、哈薩克。中國派出解放軍儀仗隊參加閱兵方隊,普亭說,中國是所有外國方隊中規模最大的,而習近平在閱兵時坐在普亭旁邊。

克里姆林宮當天指出,俄羅斯總統普亭與川普總統透過幕僚互相祝賀。路透報導,普亭外交政策顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)向俄羅斯國營電視台第一頻道表示:「俄國總統和川普總統透過他們的幕僚,在我們共同慶祝時刻相互祝賀。」不過,美國駐俄大使崔西(Lynne Tracy)沒有出席這場閱兵式。

俄羅斯衛星通訊社報導,受閱部隊共有1.15萬人。包括特别軍事行動執行任務人員(在烏克蘭作戰部隊)在内的閱兵方隊通過紅場,隨後是軍事裝備車隊,包括坦克和其他裝甲車、防空飛彈、多管火箭砲、機動式陸基導彈、卡車,並首次展示應用在俄烏戰爭的戰鬥無人機;此外,俄羅斯空軍編隊飛掠紅場,並噴出俄羅斯國旗的紅白藍三色。

閱兵後,普亭在現場接見北韓軍方代表。數周前,北韓士兵協助俄國將烏克蘭部隊逐出境內。在俄烏戰爭中,北韓已成為莫斯科主要盟友之一。據官方塔斯社報導,普亭對幾名功勛顯著的北韓軍官表示:「我向你們和你們的部隊致上最高祝福。」

普亭隨後在致詞時講述蘇聯擊敗納粹德國的勝利,並號召民眾支持俄軍在烏克蘭的軍事行動。克里姆林宮利用這場紀念二戰勝利80周年的閱兵儀式,來激發國內愛國主義情緒,並對外展示軍力。