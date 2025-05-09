紀念二戰勝利 普亭下令停火3天 烏克蘭罕見平靜

俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯 克里姆林宮宣布為期三天的停火協議8日午夜零時生效，烏克蘭 多個主要城市進入罕見平靜狀態，但北部地區仍傳出零星攻擊事件，一名婦女不幸被空襲炸死。這項停火協議的時機恰逢二戰勝利80周年紀念日。

俄羅斯國營媒體報導，俄羅斯總統普亭下令對烏克蘭停戰三天，以紀念二戰勝利日，這道命令已正式生效，預計持續至10日結束。俄羅斯新聞社（RIA）報導：「為紀念偉大衛國戰爭勝利80周年的停火已經生效。」

然而烏克蘭從未同意俄羅斯這項停火計畫，並將此舉斥為作秀，呼籲實施為期30天的停火。

在美國施壓要求停止對烏克蘭長達三年多的攻擊後，普亭上個月宣布這項停火，稱其為一項「人道主義」舉措。

就在普亭停火命令生效數小時前，莫斯科和基輔相互發動一連串空襲，迫使俄羅斯關閉機場，並且造成烏克蘭境內至少有人兩死亡。

克里姆林宮說，俄羅斯軍隊將遵從普亭的停火命令，但如果烏克蘭發動任何攻擊，俄軍將會「立即」反擊。

美國總統川普 自1月就職以來，一直試圖促成莫斯科與基輔之間的持久停火，但迄今未能從克里姆林宮爭取到任何重大讓步。川普8日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國與俄烏的對話還在持續中，美方向雙方提出無條件停火，並表示最好是停火30天。

普亭3月拒絕了由美國與烏克蘭共同提出的無條件停火提案，此後對川普的和平努力僅作出極為有限的回應。

川普說，希望可以看到雙方都做出接受範圍內停火，並期待看到兩國能夠負責，尊重雙方直接對話的神聖性。川普說，如果任何一方沒有尊重停火協議，美國和其夥伴將執行更進一步的制裁。

川普表示，作為美國總統，他與歐洲將堅定為俄烏之間取得和平，而且將會是持久的和平；川普並表示，這次停火將導向最終的和平協議。川普認為，這都可以在短時間內完成，並表示任何時刻需要他的時候，他就會出現提供他的服務。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，烏克蘭仍然信守先前所提與俄羅斯停火30天提議，「烏克蘭提出停止攻擊並實施至少30天停火的提議仍然有效。我們不會撤回這項提議，這可為外交帶來一次機會。」但克里姆林宮尚未對此作出回應。

俄羅斯外交部發言人則駁斥有關莫斯科反對或阻礙停火努力的說法。