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紀念二戰勝利日 普亭下令對烏克蘭停火3天開始生效

中央社莫斯科8日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯國營媒體報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令對烏克蘭停戰3天以紀念二戰勝利日，這道命令已正式生效。

法新社報導，烏克蘭從未同意俄羅斯這項停火計畫，並將此舉斥為作秀，呼籲實施為期30天的停火。

克里姆林宮表示，這道為期3天的停火命令自8日午夜零時（台灣時間清晨5時）開始生效，預計持續至10日結束。

俄羅斯新聞社（RIA）報導：「為紀念偉大衛國戰爭勝利80週年的停火已經生效。」

就在普亭停火命令生效數小時前，莫斯科和基輔相互發動一連串空襲，迫使俄羅斯關閉機場，並且造成烏克蘭境內至少有2人死亡。

克里姆林宮說，俄羅斯軍隊將遵從普亭的停火命令，但如果烏克蘭發動任何攻擊，俄軍將會「立即」反擊。

在美國施壓要求停止對烏克蘭長達3年多的攻擊後，普亭上個月宣布這項停火，稱其為一項「人道主義」舉措。

美國總統川普自1月就職以來，一直試圖促成莫斯科與基輔之間的持久停火，但迄今未能從克里姆林宮爭取到任何重大讓步。

普亭3月拒絕了一項由美國與烏克蘭共同提出的無條件停火提案，此後對川普的和平努力僅作出極為有限的回應。

烏克蘭聲稱不相信俄羅斯會遵守停火協議，並指控莫斯科在普亭於復活節期間下令的30小時停火期間，犯下數以百計違反停火協議的行為。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，烏克蘭仍然信守先前所提與俄羅斯停火30天提議，但克里姆林宮尚未對此作出回應。

俄羅斯外交部發言人則駁斥有關莫斯科反對或阻礙停火努力的說法。

澤倫斯基在昨晚視訊演說中表示：「烏克蘭提出停止攻擊並實施至少30天停火的提議仍然有效。我們不會撤回這項提議，這可為外交帶來一次機會。」

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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