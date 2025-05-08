歐盟主席：烏克蘭入盟是最強安全保證 挺烏採「豪豬戰略」

副總統范斯（JD Vance）出席慕尼黑安全會議。(美聯社)

俄烏戰爭前景因美國強力促和而未定之際，歐盟 執委會主席范德賴恩提出歐盟三個優先行動，包括支持烏克蘭 國防、完成俄國能源退場、加速烏克蘭進入歐盟。她說烏克蘭入盟「可以是最強的安全保證」。

歐洲議會本周在史特拉斯堡舉行大會，邀請歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩針對歐盟如何協助烏克蘭達成「公正、持久且全面和平」提出報告。

范德賴恩表示，對烏克蘭的軍事援助是所謂「豪豬戰略」（porcupine strategy），因為俄羅斯 是全體歐洲一直存在的威脅，烏克蘭必須強大到足以遏阻任何未來的攻擊。

她說，歐盟對烏克蘭的軍援，除了迄今已提出的500億歐元（約567億美元）外，「現在，我們必須從援助的邏輯，轉向國防產業整合的邏輯」。執委會已提方案鼓勵歐盟成員國直接向烏克蘭軍火工業下訂單，「因為這是最有效且具成本效率的支持方式」。

范德賴恩最後強調，必須加速讓烏克蘭成為歐盟的一國，這不只是烏克蘭的渴望，也是對其公正且持久和平的最大保障，「我們的歷史上，和平與歐洲的整合總是相伴前行」。

歐盟正與烏克蘭談判入盟的第一組章節，范德賴恩說今年將開啟所有章節的談判。申請加入歐盟須經33個章節的審查、談判。

另一方面，美國副總統范斯7日表示，他不認為俄羅斯無意解決戰爭，但指俄方要求太多讓步；美國希望俄烏雙方能坐下來進行對話，若俄烏之間沒有一些直接談判，美國要完全調解這個問題，恐怕不可能。

范斯出席慕尼黑安全會議在華府舉辦的慕尼黑領袖會議時指出，目前俄羅斯提出一套讓步要求，作為結束戰爭的條件，不過美國認為，「他們要求太多了」。烏克蘭的立場也同樣重要，必須考量烏克蘭的需求，「我們會持續（跟烏方）對此進行對話」。