我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

歐盟主席：烏克蘭入盟是最強安全保證 挺烏採「豪豬戰略」

編譯中心╱綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯（JD Vance）出席慕尼黑安全會議。(美聯社)
副總統范斯（JD Vance）出席慕尼黑安全會議。(美聯社)

俄烏戰爭前景因美國強力促和而未定之際，歐盟執委會主席范德賴恩提出歐盟三個優先行動，包括支持烏克蘭國防、完成俄國能源退場、加速烏克蘭進入歐盟。她說烏克蘭入盟「可以是最強的安全保證」。

歐洲議會本周在史特拉斯堡舉行大會，邀請歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩針對歐盟如何協助烏克蘭達成「公正、持久且全面和平」提出報告。

范德賴恩表示，對烏克蘭的軍事援助是所謂「豪豬戰略」（porcupine strategy），因為俄羅斯是全體歐洲一直存在的威脅，烏克蘭必須強大到足以遏阻任何未來的攻擊。

她說，歐盟對烏克蘭的軍援，除了迄今已提出的500億歐元（約567億美元）外，「現在，我們必須從援助的邏輯，轉向國防產業整合的邏輯」。執委會已提方案鼓勵歐盟成員國直接向烏克蘭軍火工業下訂單，「因為這是最有效且具成本效率的支持方式」。

范德賴恩最後強調，必須加速讓烏克蘭成為歐盟的一國，這不只是烏克蘭的渴望，也是對其公正且持久和平的最大保障，「我們的歷史上，和平與歐洲的整合總是相伴前行」。

歐盟正與烏克蘭談判入盟的第一組章節，范德賴恩說今年將開啟所有章節的談判。申請加入歐盟須經33個章節的審查、談判。

另一方面，美國副總統范斯7日表示，他不認為俄羅斯無意解決戰爭，但指俄方要求太多讓步；美國希望俄烏雙方能坐下來進行對話，若俄烏之間沒有一些直接談判，美國要完全調解這個問題，恐怕不可能。

范斯出席慕尼黑安全會議在華府舉辦的慕尼黑領袖會議時指出，目前俄羅斯提出一套讓步要求，作為結束戰爭的條件，不過美國認為，「他們要求太多了」。烏克蘭的立場也同樣重要，必須考量烏克蘭的需求，「我們會持續（跟烏方）對此進行對話」。

至於美烏先前達成的30天暫時停火方案，范斯指出，俄羅斯認為那不符合俄國戰略利益。因此，美國目前轉而關注長期解決方案，並努力推動相關進展。

歐盟執委會主席范德賴恩在歐洲議會提出三大援烏行動以達持久和平，包括支持國防、俄國...
歐盟執委會主席范德賴恩在歐洲議會提出三大援烏行動以達持久和平，包括支持國防、俄國能源完全退場、加速烏克蘭進入歐盟。她說入盟「可以是最強的安全保證」。(美聯社)

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

上一則

李在明案重審延至韓大選後開庭 1變數韓悳洙恐不選總統

下一則

冒出黑煙 教宗選舉首輪投票無結果

延伸閱讀

范斯不認為俄羅斯無意解決戰爭 指俄方要求太多讓步

范斯不認為俄羅斯無意解決戰爭 指俄方要求太多讓步
美中周末經貿對話 范斯說是北京主動聯繫

美中周末經貿對話 范斯說是北京主動聯繫
習近平赴俄 歐盟主席「深化歐中關係說法」受質疑

習近平赴俄 歐盟主席「深化歐中關係說法」受質疑
白宮是否有意和中國就台灣達戰略協議？范斯：未討論

白宮是否有意和中國就台灣達戰略協議？范斯：未討論

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑