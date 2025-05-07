俄閱兵前烏克蘭籲外國勿參加 發動無人機攻擊莫斯科
俄羅斯官員6日稱，防空部隊在連續第二次夜間襲擊中摧毀了以莫斯科為目標的烏克蘭無人機，導致俄首都所有機場關閉數小時。
法廣報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社交媒體上說，至少有19架烏克蘭無人機在「從不同方向」接近莫斯科時被摧毀，沒有造成重大破壞或人員傷亡。俄聯邦航空運輸署稱，為確保空中安全，6日莫斯科所有四個機場的航班一度停飛數小時。一些地區城市的機場也被關閉。
另據報導指出，這兩天攻擊正值俄國準備9日慶祝蘇聯與盟軍二戰戰勝納粹德國80周年，當日將舉行閱兵，包括中國國家主席習近平等別國領袖將出席。
據報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫指責，無人機襲擊表明基輔希望繼續戰爭。澤倫斯基曾多次表示希望停火，並呼籲基輔的盟友向莫斯科施加更大壓力，以促成停火。與此同時，烏方指，俄羅斯用136架無人機襲擊了烏克蘭，其中54架被擊落，另有70架墜落，但未造成任何損失。
報導指出，烏克蘭外交部呼籲各國不要派軍隊參加將於5月9日在莫斯科舉行、由俄羅斯主辦的勝利日閱兵，並指「俄軍在烏克蘭犯下並繼續犯下二戰以來，歐洲未曾見過的暴行。正是這支軍隊將於5月9日在莫斯科紅場上遊行。這些人不是歐洲的解放者，而是占領者和戰爭罪犯」。烏外交部稱，「外國軍事人員參與這一行動是不可接受的」。
烏克蘭外交部通過其「電報」頻道表示：「我們珍視第二次世界大戰的記憶，它給每一個烏克蘭家庭帶來了毀滅性的打擊。戰線兩次席捲我國全境，烏克蘭人民的總死亡人數達到800萬人：500萬平民和300萬軍人。超過600萬烏克蘭人加入了紅軍，數十萬烏克蘭人參加了抵抗運動和反希特勒聯盟的軍隊。」
莫斯科方面，俄總統外事助理烏沙科夫表示，包括中國國家主席習近平在內的29位外國領導人將出席在莫斯科舉行的二戰勝利日紀念活動。紀念活動將從5月8日持續到11日，傳統的年度閱兵式將於5月9日在紅場舉行。
烏沙科夫說，包括中國在內的13個國家的軍隊將與俄軍人員、軍用車輛和武器系統一起參加閱兵式。他說，預計會有幾名美國二戰老兵參加，但目前還不清楚是否會有美國官員參加，儘管克里姆林宮已向美國駐俄大使發出了邀請。
烏沙科夫還表示，北韓軍隊將不會參加閱兵式，朝鮮大使將代表平壤出席。此外，俄方官員稱，烏克蘭無人機襲擊迫使莫斯科的機場關閉數小時。
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