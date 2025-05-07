俄閱兵前烏克蘭籲外國勿參加 發動無人機攻擊莫斯科

俄羅斯哥薩克士兵5月3日穿過古姆國立百貨商店前往紅場，參加莫斯科勝利日閱兵綵排。（美聯社）

俄羅斯 官員6日稱，防空部隊在連續第二次夜間襲擊中摧毀了以莫斯科為目標的烏克蘭 無人機，導致俄首都所有機場關閉數小時。

法廣報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社交媒體上說，至少有19架烏克蘭無人機在「從不同方向」接近莫斯科時被摧毀，沒有造成重大破壞或人員傷亡。俄聯邦航空運輸署稱，為確保空中安全，6日莫斯科所有四個機場的航班一度停飛數小時。一些地區城市的機場也被關閉。

另據報導指出，這兩天攻擊正值俄國準備9日慶祝蘇聯與盟軍二戰戰勝納粹德國80周年，當日將舉行閱兵，包括中國國家主席習近平 等別國領袖將出席。

據報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫指責，無人機襲擊表明基輔希望繼續戰爭。澤倫斯基曾多次表示希望停火，並呼籲基輔的盟友向莫斯科施加更大壓力，以促成停火。與此同時，烏方指，俄羅斯用136架無人機襲擊了烏克蘭，其中54架被擊落，另有70架墜落，但未造成任何損失。

報導指出，烏克蘭外交部呼籲各國不要派軍隊參加將於5月9日在莫斯科舉行、由俄羅斯主辦的勝利日閱兵，並指「俄軍在烏克蘭犯下並繼續犯下二戰以來，歐洲未曾見過的暴行。正是這支軍隊將於5月9日在莫斯科紅場上遊行。這些人不是歐洲的解放者，而是占領者和戰爭罪犯」。烏外交部稱，「外國軍事人員參與這一行動是不可接受的」。

烏克蘭外交部通過其「電報」頻道表示：「我們珍視第二次世界大戰的記憶，它給每一個烏克蘭家庭帶來了毀滅性的打擊。戰線兩次席捲我國全境，烏克蘭人民的總死亡人數達到800萬人：500萬平民和300萬軍人。超過600萬烏克蘭人加入了紅軍，數十萬烏克蘭人參加了抵抗運動和反希特勒聯盟的軍隊。」

莫斯科方面，俄總統外事助理烏沙科夫表示，包括中國國家主席習近平在內的29位外國領導人將出席在莫斯科舉行的二戰勝利日紀念活動。紀念活動將從5月8日持續到11日，傳統的年度閱兵式將於5月9日在紅場舉行。

烏沙科夫說，包括中國在內的13個國家的軍隊將與俄軍人員、軍用車輛和武器系統一起參加閱兵式。他說，預計會有幾名美國二戰老兵參加，但目前還不清楚是否會有美國官員參加，儘管克里姆林宮已向美國駐俄大使發出了邀請。

烏沙科夫還表示，北韓軍隊將不會參加閱兵式，朝鮮大使將代表平壤出席。此外，俄方官員稱，烏克蘭無人機襲擊迫使莫斯科的機場關閉數小時。