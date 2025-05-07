我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

俄閱兵前烏克蘭籲外國勿參加 發動無人機攻擊莫斯科

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯哥薩克士兵5月3日穿過古姆國立百貨商店前往紅場，參加莫斯科勝利日閱兵綵排。（美聯社）
俄羅斯哥薩克士兵5月3日穿過古姆國立百貨商店前往紅場，參加莫斯科勝利日閱兵綵排。（美聯社）

俄羅斯官員6日稱，防空部隊在連續第二次夜間襲擊中摧毀了以莫斯科為目標的烏克蘭無人機，導致俄首都所有機場關閉數小時。

法廣報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社交媒體上說，至少有19架烏克蘭無人機在「從不同方向」接近莫斯科時被摧毀，沒有造成重大破壞或人員傷亡。俄聯邦航空運輸署稱，為確保空中安全，6日莫斯科所有四個機場的航班一度停飛數小時。一些地區城市的機場也被關閉。

另據報導指出，這兩天攻擊正值俄國準備9日慶祝蘇聯與盟軍二戰戰勝納粹德國80周年，當日將舉行閱兵，包括中國國家主席習近平等別國領袖將出席。

據報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫指責，無人機襲擊表明基輔希望繼續戰爭。澤倫斯基曾多次表示希望停火，並呼籲基輔的盟友向莫斯科施加更大壓力，以促成停火。與此同時，烏方指，俄羅斯用136架無人機襲擊了烏克蘭，其中54架被擊落，另有70架墜落，但未造成任何損失。

報導指出，烏克蘭外交部呼籲各國不要派軍隊參加將於5月9日在莫斯科舉行、由俄羅斯主辦的勝利日閱兵，並指「俄軍在烏克蘭犯下並繼續犯下二戰以來，歐洲未曾見過的暴行。正是這支軍隊將於5月9日在莫斯科紅場上遊行。這些人不是歐洲的解放者，而是占領者和戰爭罪犯」。烏外交部稱，「外國軍事人員參與這一行動是不可接受的」。

烏克蘭外交部通過其「電報」頻道表示：「我們珍視第二次世界大戰的記憶，它給每一個烏克蘭家庭帶來了毀滅性的打擊。戰線兩次席捲我國全境，烏克蘭人民的總死亡人數達到800萬人：500萬平民和300萬軍人。超過600萬烏克蘭人加入了紅軍，數十萬烏克蘭人參加了抵抗運動和反希特勒聯盟的軍隊。」

莫斯科方面，俄總統外事助理烏沙科夫表示，包括中國國家主席習近平在內的29位外國領導人將出席在莫斯科舉行的二戰勝利日紀念活動。紀念活動將從5月8日持續到11日，傳統的年度閱兵式將於5月9日在紅場舉行。

烏沙科夫說，包括中國在內的13個國家的軍隊將與俄軍人員、軍用車輛和武器系統一起參加閱兵式。他說，預計會有幾名美國二戰老兵參加，但目前還不清楚是否會有美國官員參加，儘管克里姆林宮已向美國駐俄大使發出了邀請。

烏沙科夫還表示，北韓軍隊將不會參加閱兵式，朝鮮大使將代表平壤出席。此外，俄方官員稱，烏克蘭無人機襲擊迫使莫斯科的機場關閉數小時。

烏軍5日向俄羅斯首都莫斯科發起新一輪攻擊。（取材自Ｘ平台）
烏軍5日向俄羅斯首都莫斯科發起新一輪攻擊。（取材自Ｘ平台）

烏克蘭 俄羅斯 習近平

上一則

禁俄能源 歐盟2027不再進口天然氣 跟影子油輪說不

下一則

魯比歐外交斡旋沒用 印度飛彈攻擊巴基斯坦 至少8死

延伸閱讀

CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的

CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的
俄國閱兵在即 多座機場因無人機攻擊實施交管

俄國閱兵在即 多座機場因無人機攻擊實施交管
普亭宣布慶祝二戰勝利80周年期間停火3天 川普：算很多了

普亭宣布慶祝二戰勝利80周年期間停火3天 川普：算很多了
「中國排面」亮相莫斯科 唱響「游擊隊之歌」 留學生激動

「中國排面」亮相莫斯科 唱響「游擊隊之歌」 留學生激動

熱門新聞

加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

2025-05-04 17:04
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
主夏綠蒂10歲生日照，是凱特王妃用iPhone手機拍攝的。(取材自Instagram)

王室千金夏綠蒂10歲了 容貌「神複製」這3人

2025-05-04 02:26
巴基斯坦居民在巴控喀什米爾區穆札法拉巴德附近檢查疑似遭印度飛彈襲擊而受損的建築物。（美聯社）

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

2025-05-06 20:05
梅根被爆有意繼續使用「殿下」頭銜，引發威廉強烈不滿。(美聯社)

違反協議…梅根濫用「殿下」頭銜 傳威廉怒喊：繼位就撤銷

2025-05-04 19:35

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵