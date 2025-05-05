普亭稱能結束戰爭「盼無需用核武」 澤倫斯基批停火是做戲

俄國總統普亭聲稱5月8日到10日暫時停火，但受到各方質疑。圖為普亭上月30日在克里姆林宮出席活動。(路透)

俄羅斯 國家電視台拍一部有關總統普亭 擔任俄國 領袖達四分之一世紀的影片，題為「俄羅斯、克里姆林宮、普亭、25年」。他在影片中指稱，有人「想挑釁我們，使我們犯錯。但(我們)沒必要用那些(核)武器；我希望無需動用。」

普亭還在影片中說：「我們擁有足夠實力和手段，讓2022年開始(的俄烏戰爭)有合理收場、且符合俄國要求的結果。」他是繼前蘇聯領袖史達林後，在位最久的克宮主人。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基4日呼籲基輔的盟國向莫斯科施加更大壓力予以實現。

路透報導，澤倫斯基在布拉格和捷克總統帕維爾(Petr Pavel)舉行的聯合記者會中指出，除非施加更大壓力，否則克里姆林宮領導人、俄羅斯總統普亭不會採取任何實際作為結束這場衝突。

澤倫斯基告訴記者：「我們相信，如果不增加壓力，俄羅斯不會採取切實可行的步驟結束戰爭。俄羅斯對美國全面停火的提議置之不理，今天甚至是第54天了。」「我們相信停火隨時都有可能，甚至今天就開始，而且至少應該持續30天，才能為外交提供真正的機會。」

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲國際施壓普亭，延長停火，好進行談判。圖為澤倫斯基上月30日接待外國使節團參看一處遭俄軍轟炸的基輔住宅區。(路透)

俄國指稱，本月8至10日停火三天旨在測試基輔對持久和平是否「做好準備」。這三天適值俄國9日慶祝蘇聯在二戰擊敗納粹德國，俄方同時指控澤倫斯基對紀念日活動構成「直接威脅」。

俄國已拒絕烏美兩國三月提出的30天無條件停火。之後普亭對如何終結三年多來的俄烏戰爭就幾乎隻字未提。

澤倫斯基3日表示，「這(下令停火三天)對他(普亭)來說更像在演戲。在兩、三天內，絕不可能訂出終戰的下一步計畫」。

烏克蘭部分人士批評，俄方片面宣布停火，旨在避免烏克蘭擾亂他們的二戰紀念活動。屆時包括中國大陸國家主席習近平在內的外國領袖將抵莫斯科觀看紅場閱兵，普亭也會在典禮中發表演說。

俄烏4日則分別指控對方襲擊。基輔軍事管理局局長特卡欽科在社群媒體寫道，遭摧毀的俄國無人機殘骸掉落在基輔奧博隆斯基區及斯維亞托申斯基區，造成當地數棟建築物起火，以及至少11人受傷，其中有兩名孩童。