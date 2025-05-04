對俄國新制裁？傳美已敲定 就等川普批准

美國總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月26日在梵蒂岡聖伯多祿大殿參加教宗方濟各的葬禮時，進行了短暫會晤。(美聯社)

路透引述三名美國官員和一名知情人士報導，美國官員已經敲定對俄羅斯的新經濟制裁措施，包括銀行和能源項目，以加強施壓莫斯科接受美國總統川普 為結束俄烏戰爭所提的方案。

其中一名美國官員透露，新制裁的對象包括俄國國有能源業巨擘俄羅斯天然氣公司（Gazprom），以及俄國自然資源業和銀行業的數家大型實體。此外這名官員未提供進一步細節。

這套制裁方案是否會得到川普的同意，仍存在許多變數。川普先前的言論和行動似乎站在莫斯科一方，但在俄羅斯總統普亭對他提議的停火及和平談判嗤之以鼻後，川普的態度已轉為失望。

根據知情的消息人士說法，美國國家安全會議「正在努力協調出一系列對俄羅斯更具懲罰性的行動」，但這名人士強調：「這必須由川普來批准。」另名美國官員也附和說：「決定權完全在他（川普）身上。」

另一方面，川普上個月赴羅馬參加教宗方濟各喪禮前，在場邊短暫會晤了烏克蘭 總統澤倫斯基 ，路透報導，澤倫斯基3日表示，他和川普談到防空系統和針對俄羅斯的制裁，並說這是兩人有史以來最佳會面。

烏克蘭總統辦公室發布的評論中，澤倫斯基還表示，他和川普一致同意，俄烏間30天停火是終止烏克蘭戰爭正確的第一步。他說，在上周臨時和川普會面時，他向川普提到制裁議題，而川普對這個問題的回覆「非常強硬」；但澤倫斯基沒透露具體細節。

澤倫斯基也表示，美烏兩國4月30日簽署的關鍵礦產協議是互惠互利的，使烏克蘭能保衛未來美國的投資以及烏克蘭自己的領土和人民。

針對普亭日前宣布將在二戰勝利日紀念活動期間進行為期三天的停火，澤倫斯基則表示不會跟進，但他重申基輔已準備好全面停火，他表示烏克蘭不會「玩弄遊戲，營造愉悅的氣氛，讓普亭在5月9日擺脫孤立」。

俄羅斯將在5月9日勝利日(Victory Day)慶祝二戰期間戰勝納粹德國，屆時預計將有一些國際領袖前往莫斯科。