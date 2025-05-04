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遭烏克蘭無人機襲擊 俄港口城市宣布緊急狀態

編譯中心／綜合3日電
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俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克。資料照片。(路透 )
俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克。資料照片。(路透 )

俄羅斯官媒衛星通訊社與路透3日報導，俄羅斯地方當局稱烏軍無人機凌晨襲擊了黑海港口城市新羅西斯克（Novorossiisk），造成一個糧食碼頭與數棟居民大樓受損，還有五人受傷後，市長克拉夫琴科則在自己的官方Telegram頻道上宣布進入緊急狀態。

衛星通訊社引述先前的報導稱，俄羅斯克拉斯諾達爾邊疆區新羅西斯克市凌晨遭到烏軍襲擊，造成三棟居民大樓和一座糧食碼頭受損，俄羅斯國防部則宣稱俄軍摧毀了47架烏軍的無人機；烏方還沒有立即評論，但烏國空軍稱俄方夜間發射183架無人機和2枚彈道飛彈攻擊烏克蘭

根據克拉夫琴科說法，五名傷者包括兩名兒童，一名女子正在醫院接受治療、情況危急，上傳的影片則顯示了他在視察公寓大樓受損的情況，可見到地面殘骸四散，一輛汽車被壓扁，窗戶遭炸毀，陽台則懸掛在外牆之上。

克拉夫琴科表示，市政府將為受害者提供必要的援助，呼籲民眾遵守安全措施，非必要不出行。

與此同時，俄羅斯無人機3日晚上襲擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），造成47人受傷。俄羅斯官員則指出，烏克蘭對克拉斯諾達邊疆區發動「大規模攻擊」。哈爾科夫州警方在社群平台Telegram寫道：「對哈爾科夫的惡劣襲擊，造成47名平民受傷。」

稍早，哈爾科夫州長西涅古波夫說，約有50人在襲擊中受傷，其中包括一名11歲的女孩。他指出：「無人機襲擊引發大火，住宅建築、民用基礎設施和汽車受損。」哈爾科夫靠近俄羅斯邊界，在莫斯科入侵烏克蘭期間一直遭到無情攻擊。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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