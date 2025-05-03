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川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

澤倫斯基：與川普做了有史以來最佳會面

澤倫斯基：與川普在教宗葬禮期間 做了有史以來最佳會面

編譯羅方妤／即時報導
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美國總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月26日在梵蒂岡聖伯多祿大殿參加教宗方濟各的葬禮時，進行了短暫會晤。（美聯社）
美國總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）4月26日在梵蒂岡聖伯多祿大殿參加教宗方濟各的葬禮時，進行了短暫會晤。（美聯社）

美國總統川普26日赴羅馬參加教宗方濟各喪禮前，在場邊短暫會晤了烏克蘭總統澤倫斯基。路透報導，澤倫斯基表示，他和川普談到防空系統和針對俄羅斯的制裁，並說這是兩人有史以來最佳會面。

烏克蘭總統辦公室發布的評論中，澤倫斯基還表示，他和川普一致同意，俄烏間30天停火是終止烏克蘭戰爭正確的第一步。他說，在上周臨時和川普會面時，他向川普提到制裁議題，而川普對這個問題的回覆「非常強硬」。但澤倫斯基沒透露具體細節。

澤倫斯基也表示，美烏兩國4月30日簽署的關鍵礦產協議是互惠互利的，使烏克蘭能保衛未來美國的投資以及烏克蘭自己的領土和人民。

這份協議是由川普大力推動，將使美國在新的烏克蘭礦產交易中享有優先權，並釋放美國對烏克蘭投資重建。

關於礦產協議中的安全相關內容，澤倫斯基強調更有效防空系統的重要性，這是烏克蘭在遭俄國入侵三年以來，像盟國提出的主要要求之一。他說：「因此，我們準備將防空系統作為一種對資金的貢獻。我告訴他（川普）我們需要的防空系統數量，而他告訴我他們會著手處理這件事，這些東西不是免費的。」

礦產協議達成之際，美國表示由於俄烏雙方未能進行和平談判，美國日益感到失望。烏克蘭表示，他們主張立即無條件停火至少30天。俄國總統普亭則說，他原則上同意但在這之前有許多議題需要澄清。

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烏克蘭 川普 澤倫斯基

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