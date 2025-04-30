中國男「滑抖音」加入俄軍 曝遭囚黑籠21天 奉勸同胞：不要來

圖為烏克蘭士兵24日於烏克蘭東部頓內次克。（歐新社）

一位化名「麥可」（Michael）的29歲中國戰士接受有線電視新聞網（CNN）訪問，曝光加入俄羅斯 軍隊的作戰內幕。他稱自己透過抖音 廣告加入俄軍，實際參軍後發現內部諸多問題，自己更一度因為與指揮官爭執保命用的防護裝備而被關進不見天日、無法站立的鐵籠長達21天，徹底喪失為莫斯科而戰的意志，直言俄軍「號稱全球第二強軍根本是笑話」，並奉勸所有中國人「不要來」。

麥可曾是中共人民解放軍士兵，於2018年退伍。他透露，當初在抖音看到俄軍的徵兵廣告，俄語影片附有中文字幕寫「你是男人嗎？做個真正的男人！」還有其他中國同胞分享參軍經驗，重新點燃他對軍旅生活的嚮往。

抱著「體驗海外軍旅生活」的心態，他便加入俄軍，「那時我非常興奮，作為一名前職業軍人，感覺自己應該能發揮一點作用。」

麥可說，選擇到俄羅斯參軍與政治無關，「我只是純粹的士兵」，雖然也能加入烏克蘭，但前往俄羅斯的簽證更容易，因此在2023年11月持旅遊許可證抵達莫斯科。

麥可表示，他起初因不會說俄語被軍隊拒絕，轉而加入臭名昭著的瓦格納傭兵集團，隨後被派往頓巴斯作戰。6個月後，2024年5月，他與俄羅斯國防部簽下1年合約，轉戰巴赫姆特。其他外籍戰士也簽有類似契約。

他告訴CNN，合約月薪20萬盧布，另有戰果獎金，每奪回1公里領土，加發5萬盧布。他先前也曾在社群影片中提及此事。

然而，麥可在前線苦戰一年後，麥可徹底後悔，現在深信加入普亭軍隊「是個錯誤」。他透過電話受訪時列舉俄軍內部的諸多問題，包含武器武器粗劣、後勤不足、虐待士兵及嚴重貪腐。這些問題自戰爭以來已被廣泛揭露。

麥可形容，在那個站不能站、頭也抬不起來的鐵籠度過21天，徹底摧毀為莫斯科而戰的意志，希望向其他考慮加入俄軍的中國人傳遞警訊。他說：「我必須說出真相，警告那些不理性的中國人，不要來。」

根據麥可，絕大多數中國人參軍都是為了賺錢。一名自稱中國傭兵的網友在抖音留言：「沒有錢，就沒有榮耀。」CNN追蹤其IP位址，顯示來自俄羅斯。

另一名曾為俄軍作戰的37歲中國人也向CNN表示，當傭兵賺的錢大概是在中國收入的3倍。他說自己從小就有英雄情節，人生迷惘才會踏上戰場。曾經擔任獄警的他也強調參戰並非出於政治，而是認為「俄軍戰況占上風」。

CNN引述專家指出，中國官媒親俄立場對民意影響很大，部分中國戰士也採用類似傾向俄羅斯官方的說法在社群分享宣傳。不過，自從澤倫斯基 就中國士兵向北京表達關切後，相關社群帳號隨即遭到封禁。

麥可曾定期在中國社群分享前線經歷，但他表示自己在最近一輪審查前就被限制發文。他認為這次全面封禁，是因為他公開揭露自己在俄軍中遭到不當對待。

CNN指出，俄烏開戰後均招募外籍戰士強化軍力。不過，中國人為俄軍作戰一事在4月初引發國際關注，烏克蘭總統澤倫斯基稱俘虜兩名中國士兵，而且俄軍內還有「更多」中國人。基輔表示，目前掌握有155名中國公民在俄軍服役。