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烏克蘭稱普亭提停火意在操弄 居民不信俄會落實

中央社基輔28日綜合外電報導
俄羅斯29日以無人機攻擊烏克蘭基輔。圖為無人機在城市上空發生爆炸。路透
俄羅斯29日以無人機攻擊烏克蘭基輔。圖為無人機在城市上空發生爆炸。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯總統普亭宣布5月8日到10日將停火3天是「企圖操弄」。烏克蘭民眾也表示不相信普亭會確實停火。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中說：「現在又有人在企圖操弄：不知何故，大家必須等到5月8日。」

普亭（Vladimir Putin）稍早下令5月8日到10日停火，屆時將適逢俄羅斯慶祝5月9日「勝利日」，紀念蘇聯二戰擊敗納粹德國80周年。

此舉引發烏克蘭不滿，烏方要求俄方立即停止敵對行動。烏克蘭說，希望俄方立即停火「至少30天」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群平台X發文寫道：「如果俄羅斯真心希望和平，俄方應立刻停火。為何要等到5月8日？」

烏克蘭大部分民眾也不相信普亭會確實停火。

18歲基輔學生戈洛夫卡（Sofia Golovka）認為，普亭宣布的事都不能相信。她問道：「大家怎能相信暴君說的話？」

她在基輔街頭告訴法新社：「我完全無法相信俄羅斯人。」

俄羅斯近幾周對平民區發動一連串致命攻擊，上周空襲基輔造成12人喪生。

戈洛夫卡說：「現實是對平民的恐怖攻擊仍持續發生，仍在攻取領土，這說不過去。」

她認為普亭宣布停火純粹是要取悅川普。

美國2個多月以來分別與俄羅斯和烏克蘭舉行會談，商討如何終結俄烏戰爭。川普先前對俄方語帶同情，但近日對普亭表示失望。

烏克蘭和歐洲盟邦指控普亭並非真心希望和平，因為他拒絕無條件停火。在俄羅斯一連串空襲釀成死傷且川普上周末在梵蒂岡會晤澤倫斯基後，川普也開始質疑普亭是否只是「在耍我」。

另一名學生特卡欽科（Ruslan Tkachenko）也認為普亭宣布停火是在「操弄」，用意在「讓戰爭拖延或凍結一陣子，以便重整部隊」。

一名42歲軍人也認為普亭不是會遵守承諾的人。他說，俄方每次停火都會說烏軍違反協議，然後說他們必須回應，「這不是真的，我很清楚，因為我是當事人」。

正如復活節停火一樣，普亭下令俄軍在5月遇到烏方違反停火情事時予以回應。

路透目擊者通報說，基輔今天午夜過後出現一連串爆炸聲響，稍早烏克蘭空軍對基輔發出空襲警報。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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