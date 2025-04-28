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北韓自爆派兵打烏克蘭 美要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

編譯盧思綸／即時報導
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北韓領導人金正恩（右）去年6月19日於平壤會晤俄羅斯總統普亭（左）並簽署雙邊協議。（美聯社）
北韓領導人金正恩（右）去年6月19日於平壤會晤俄羅斯總統普亭（左）並簽署雙邊協議。（美聯社）

韓國時報報導，北韓國營媒體28日首度證實平壤派兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，對此美國國務院發言人回應，北韓助長惡烏戰爭「必須承擔責任」，同時呼籲平壤收手，並要求俄羅斯終止對北韓的任何援助。

國務院於當地27日回覆韓聯社表示，「類似北韓這樣的第三方國家助長了俄烏戰爭，必須承擔責任。」

美方發言人提出，華府持續關切北韓直接參戰的行為，「北韓向俄羅斯部署軍隊，以及俄羅斯可能向北韓提供的任何回報支援，都必須停止。」

此外，發言人也指出，俄羅斯對北韓軍人進行訓練已經違反多項聯合國安理會決議，這些決議全面禁止向北韓提供或接受北韓提供的軍事訓練或協助。

南韓國防部發言人全河奎28日在例行記者會上表示，北韓證實向俄派兵參加俄烏戰爭等於「自己承認犯罪」行為，並強烈譴責。

全河奎還批評北韓將部隊部署描述為符合國際條約精神的說法是「欺騙」。

稍早北韓中央軍事委員會發表聲明稱，北韓軍隊在俄羅斯的軍事行動「完全符合聯合國憲章」、其他國際法及雙邊條約規範，稱是履行條約「最忠實」的典範。

俄羅斯26日首度證實北韓士兵在庫斯克州與俄軍一起作戰。在此之前，莫斯科和平壤對此既不證實也不否認。

北韓 俄羅斯 平壤

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