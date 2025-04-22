我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

川普施壓 烏恐須放棄克里米亞換停火 克宮滿意美立場

編譯高詣軒、盧思綸／綜合21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭面臨回應美國俄烏和解方案壓力，料將在本周於倫敦舉行的美烏歐三方會談有所答覆；圖為4月19日，東正教復活節前夕，克里米亞一位牧師向信徒及其傳統復活節蛋糕灑聖水。（路透）
烏克蘭面臨回應美國俄烏和解方案壓力，料將在本周於倫敦舉行的美烏歐三方會談有所答覆；圖為4月19日，東正教復活節前夕，克里米亞一位牧師向信徒及其傳統復活節蛋糕灑聖水。（路透）

華爾街日報21日報導，川普政府上周向烏克蘭提出一份機密文件，概述促進俄烏停戰的幾項提議，包括美方可能承認克里米亞屬於俄羅斯及排除烏國加入北約。基輔面臨壓力要在本周美烏歐會談做出回應；一旦三方達共識，可能將提議轉交俄方。

西方官員透露，前述文件是川普政府高官17日在巴黎提交給烏方，旨在促成俄烏大致沿目前戰線停火，並為最終和談鋪路。美方已將前述提議分享給歐洲官員，但部分內容烏克蘭可能難以接受，因為基輔始終拒絕承認俄國主張合法擁有其領土。

美國國務卿魯比歐、中東特使威科夫和俄烏問題特使凱洛格，17日曾在巴黎會晤烏克蘭總統辦公室幕僚長葉爾馬克、防長烏梅洛夫和外長西比哈。前述三名美方官員本周也預期出席於倫敦舉行的美烏歐會議，其後威科夫可能又一次訪俄。

承認俄國擁有2014年兼併的克里米亞，將翻轉美國政府十多年來政策。民主黨政府或川普第一任都拒絕承認，美國國會也已通過法案反對美方承認此事。另外，凱洛格19日曾說烏國入北約不在考慮範圍。

美國國務院一名高官20日澄清，美方所提構想是「可能選項的清單」，對外分享是為了收到「討論與回饋」，提供給基輔考量斟酌，並非是對烏方「不接受就拉倒」的通牒。

美方其他提議包括將札波羅熱核電廠周圍領土劃為中立區，由美方控制。該廠是歐洲最大核電廠，但在俄國2022年2月侵烏不久後就落入俄軍手中。美國總統川普3月與烏國總統澤倫斯基通話時，就提議美國接管烏國各電廠，稱這是對烏國電廠的「最佳保護」。

西方官員說，川普政府的提議並未完全滿足俄方要求；美方不承認俄國合法兼併烏東四州，但也沒要求俄軍撤出。美國也沒提議限制烏克蘭軍隊規模、沒阻止西方國家提供烏克蘭軍事支援或在烏國部署歐洲軍隊。俄國堅拒歐洲在烏國駐軍。

此外，若基輔接受和平方案，究竟能獲得何種安全保障目前也沒定論。

川普20日在真實社群發文說，「希望俄羅斯和烏克蘭本周達成協議」，並稱之後俄烏將「開始與繁榮的美國展開大規模貿易，發大財」。魯比歐18日已警告，若未來數周在核心議題沒進展，美國可能暫停斡旋俄烏。

另外，據央廣報導，克里姆林宮21日表示，川普政府排除烏克蘭加入北約的立場令莫斯科滿意，但是拒絕對川普希望在本周達成結束戰爭的協議做出評論。

美國的俄烏問題特使凱洛格20日表示，烏克蘭加入北約「已不再考慮範圍內」。

克宮發言人培斯科夫表示，烏克蘭加入由美國領導的北約，將「對俄羅斯聯邦的國家利益構成威脅，並且事實上，這是這場衝突的根本原因之一」。

烏克蘭 川普 北約

上一則

方濟各驟逝／最後一天仍工作 現身梵蒂岡廣場問候信徒

下一則

復活節剛露面…首位拉美出身教宗方濟各驟逝 享壽88歲

延伸閱讀

川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠

川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠
不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火
川普支持率降至42%重返白宮以來最低 美國人擔心他擴權

川普支持率降至42%重返白宮以來最低 美國人擔心他擴權
美元貶至三年低點 川普威脅Fed嚇得資金逃離美國資產

美元貶至三年低點 川普威脅Fed嚇得資金逃離美國資產

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
教宗方濟各。（美聯社）

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

2025-04-21 04:45
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情