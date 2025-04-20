俄軍反攻庫斯克州 傳僅剩1村未收復

俄羅斯 19日宣稱，已收復邊境庫斯克州（Kursk）境內仍受烏克蘭 部隊控制的兩座村莊之一，僅剩一村待收復。烏軍是在去年8月突襲攻入庫斯克州，一度占領1000多平方公里土地。

中央社引述法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體平台Telegram發文表示，蘇軍北方集群旗下部隊發動進攻，奪回了歐雷許尼亞村（Oleshnya）。

如今在庫斯克州，只剩戈爾納（Gornal）這座村莊還在烏克蘭部隊手中。

俄軍今年3月收復大片庫斯克州失土，尤其是將烏軍逐出作為行動主要基地的小鎮沙德加（Sudja）。

俄羅斯部隊現已兵臨俄烏邊界，準備朝與庫斯克州對望的烏克蘭蘇米州（Sumy）加大威脅。俄軍近幾週已數度侵入當地。

另據路透報導，烏俄同日交換逾500名戰俘，這是3年多前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一系列換囚行動中的最新一次。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）透過Telegram平台表示，277名烏國士兵已從俄羅斯囚禁地返回家園。

俄羅斯國防部則稱，基輔已移交246名俄國軍人。據稱另有31名受傷戰俘被移交給烏克蘭，15名受傷士兵也已從基輔返俄。

烏國人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）發布的影片畫面顯示，一群烏國軍人聚集在樹林裡，旁邊停放著幾輛巴士，其中許多人身披烏克蘭國旗。

澤倫斯基表示，自2022年2月俄羅斯入侵烏國以來，共有4552名烏克蘭人（包括軍人和平民）被俄方遣返。

報導指，俄烏雙方都向協助安排本次換俘行動的阿拉伯聯合大公國表達感謝之意。