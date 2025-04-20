CNN分析：俄突宣布停火 為擾亂烏軍後勤

俄羅斯19日突然單方面宣布復活節停火30小時，被指意在擾亂烏軍的運補後勤。(美聯社)

川普總統、國務卿魯比歐(Marco Rubio)日前表明俄羅斯 和烏克蘭 須盡快達成和平協議，否則美國將退出斡旋後，俄羅斯總統普亭 19日便宣布在復活節期間與烏克蘭暫時停火，看似是釋出善意，但有線電視新聞網(CNN)分析這只是俄羅斯企圖擾亂烏軍後勤的舉措。

CNN首席國際安全記者華爾希(Nick Paton Walsh)分析，普亭的聲明看起來像是對川普俯首，但這個突然的停火聲明在正式發表前便充滿缺陷，很可能只是被普亭用來支持他所謂「基輔不希望戰爭停止」的錯誤觀念。

俄羅斯並非首次提起類似的停火措施，曾於2023年1月發表單方面聲明呼籲設立和平日，讓東正教徒慶祝聖誕節，不過當時烏克蘭和西方領導人對此不屑一顧，認為這只是出於軍事目的的戰略性停火。

如果烏克蘭軍隊按照普亭的最新要求，突然停止戰鬥，那麼將是烏軍的一場後勤噩夢。當該停火令下達時，一些前線陣地可能還處於激烈衝突之中，停火事實上可能需要數天的準備工作。這類消息必然會使部隊困惑：究竟該如何實施停戰協議、如何報告或應對違反協議的行為，甚至停戰協議結束後該做什麼。而普亭宣布停火的當天，烏克蘭官員表示晚間俄軍仍在繼續打擊前線地區。

18日甫結束、為期30天的停火協議亦凸顯實施過程的混亂。該停火協議僅限於能源基礎設施，白宮當時稱「能源和基礎建設已得到保障」、克里姆林宮亦表示已立即停止襲擊能源基礎建設，然而烏克蘭表示停火開始的時間比克宮所稱的晚了一周。該協議執行同樣陷入不信任和違規的指控。