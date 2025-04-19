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美傳準備承認克里米亞屬俄 鋪路俄烏全面和平協議

編譯林文彬／綜合外電
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據傳美國準備承認俄羅斯擁有克里米亞地區控制權，做為俄烏全面和平協議的一環。（路透）
據傳美國準備承認俄羅斯擁有克里米亞地區控制權，做為俄烏全面和平協議的一環。（路透）

美國據傳準備承認俄羅斯擁有烏克蘭克里米亞地區控制權，做為莫斯科和基輔當局全面和平協議的一環，再次印證總統川普渴望達成停火協議。

CNN引述知情人士說法報導，川普政府官員17日與歐洲和烏克蘭官員在法國巴黎會面時，曾提出承認俄羅斯控制克里米亞的構想。美國國務卿魯比歐與俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）透過電話對談時，也曾就這個構想交換意見。

知情人士透露，美國打算本周和歐洲及烏克蘭，在英國倫敦協力處理這個框架仍未完成的部分。川普政府據傳也同時安排川普中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯官員會面，藉此讓莫斯科當局加入美國的大框架。

彭博資訊也披露美國準備承認克里米亞隸屬俄羅斯的內幕，但強調尚未做出最終決定。消息人士向彭博資訊透露，美國向盟友提出的方案基本上會讓前線恢復平靜，但俄羅斯目前占領的烏克蘭其他領土，大多仍會實際由莫斯科當局控制，基輔當局加入北約（NATO）的心願也沒得商量；白宮和美國國務院未回覆置評請求。

俄羅斯2014年入侵克里米亞並在占領狀態下舉行公投後，將克里米亞納入俄國領土，但國際社會一直拒絕承認克里米亞隸屬俄羅斯。如果真的這麼做，可能削弱禁止以武力侵占土地的國際法和條約。烏克蘭總統澤倫斯基已多次表示，不會割讓領土給莫斯科當局。

俄羅斯暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施的一個月停火期18日結束，川普似乎對俄烏情勢失去耐心，同日在白宮暗示可能停止力促結束烏克蘭戰爭。川普說：「如果雙方其中一方基於某些理由讓情勢變得困難重重，我們會說你們真蠢。我們會乾脆放手不管，但希望不必走到這步。」

川普宣稱心中未就達成協議的期限訂出特定天數，但強調情勢需要快速取得進展。川普說：「其他人是不是在耍我們，我都一清二楚。我必須感受到想結束戰爭的熱忱，我認為我感受到了，而且雙方都有。」

魯比歐也表示，美國需要在「數天內」確定俄烏短期是否能達成協議。魯比歐說：「如果答案是否，我認為我們會直接拋下不管。」

俄羅斯 川普 烏克蘭

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