涉參與俄羅斯彈道飛彈生產 3中企遭烏克蘭制裁

烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭 18日對3家中國企業祭出制裁,稱這些中企參與先進伊斯坎德(Iskander)飛彈的生產。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)17日表示,中國一直在供應武器給俄羅斯 。

中國外交部稍早駁斥澤倫斯基的指控「毫無根據」。儘管中國在打了3年多的俄烏戰爭中與俄羅斯維持密切經濟關係,卻尋求製造中立形象,並否認參與戰事。

路透報導,澤倫斯基政府18日公布實體制裁對象的更新名單。

名單納入在中國登記的北京空天翔輝科技有限公司(Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd)、瑞金機械有限公司(Rui Jin Machinery Co. Ltd,音譯)和中復神鷹碳纖維股份有限公司(Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd),另也包含俄羅斯企業。

澤倫斯基指出,被制裁的中國企業涉及生產俄羅斯伊斯坎德飛彈。俄羅斯在俄烏戰爭中廣泛使用這種可搭載核武的短程彈道飛彈系統。

烏克蘭18日表示,伊斯坎德飛彈攻擊了烏克蘭北部的哈爾科夫市(Kharkiv),造成1人喪命、逾100人受傷。

澤倫斯基透過在社群媒體X上發布的聲明說:「18日,我們再對將近100個實體擴大烏克蘭方面的制裁,包括自然人和法人,他們多數都涉及伊斯坎德這種飛彈的生產,就像那些攻擊哈爾科夫的飛彈一樣。」

他說:「這其中許多都是俄羅斯實體,遺憾的是,有些也來自中國。」

這些制裁措施禁止企業在烏克蘭做生意,他們在烏國的資產也遭凍結。