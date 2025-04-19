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涉參與俄羅斯彈道飛彈生產 3中企遭烏克蘭制裁

中央社／基輔18日即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭18日對3家中國企業祭出制裁，稱這些中企參與先進伊斯坎德（Iskander）飛彈的生產。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）17日表示，中國一直在供應武器給俄羅斯

中國外交部稍早駁斥澤倫斯基的指控「毫無根據」。儘管中國在打了3年多的俄烏戰爭中與俄羅斯維持密切經濟關係，卻尋求製造中立形象，並否認參與戰事。

路透報導，澤倫斯基政府18日公布實體制裁對象的更新名單。

名單納入在中國登記的北京空天翔輝科技有限公司（Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd）、瑞金機械有限公司（Rui Jin Machinery Co. Ltd，音譯）和中復神鷹碳纖維股份有限公司（Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd），另也包含俄羅斯企業。

澤倫斯基指出，被制裁的中國企業涉及生產俄羅斯伊斯坎德飛彈。俄羅斯在俄烏戰爭中廣泛使用這種可搭載核武的短程彈道飛彈系統。

烏克蘭18日表示，伊斯坎德飛彈攻擊了烏克蘭北部的哈爾科夫市（Kharkiv），造成1人喪命、逾100人受傷。

澤倫斯基透過在社群媒體X上發布的聲明說：「18日，我們再對將近100個實體擴大烏克蘭方面的制裁，包括自然人和法人，他們多數都涉及伊斯坎德這種飛彈的生產，就像那些攻擊哈爾科夫的飛彈一樣。」

他說：「這其中許多都是俄羅斯實體，遺憾的是，有些也來自中國。」

這些制裁措施禁止企業在烏克蘭做生意，他們在烏國的資產也遭凍結。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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