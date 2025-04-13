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美官員：助俄打烏中國公民是傭兵 似與北京沒關聯

編譯中心／綜合12日電

兩名熟悉美國情報的美國官員和一名前西方情報官員表示，在烏克蘭俄羅斯軍方作戰的100多名中國公民是傭兵，他們似乎與中國政府沒有直接關係；這名前西方情報官員說，中國軍官在北京的批准下，一直在俄羅斯戰線後方的戰區，從戰爭中吸取戰術和教訓。

路透報導，美軍印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）9日證實，烏克蘭軍隊在烏克蘭東部抓到兩名中國籍男子。烏克蘭總統澤倫斯基先前也表示，烏克蘭掌握155名中國公民在烏東替俄軍作戰的情資。

中國已宣布與俄羅斯建立「無上限」夥伴關係，且避免批評莫斯科2022年全面入侵烏克蘭，中國認為澤倫斯基的言論「不負責任」，並表示中國不是戰爭一方。

不願透露姓名的美國官員說，這些中國戰鬥人員似乎只接受最低限度的訓練，對俄羅斯的軍事行動沒有任何明顯的影響。

美國中央情報局、美國國家情報總監辦公室、國家安全會議以及中國駐華盛頓大使館都沒有立即回應置評請求。

熟悉此議題的前西方情報官員告訴路透，約有200名中國傭兵為俄羅斯作戰，這些傭兵與中國政府沒有關聯。

但在北京的批准下，中國軍官一直在俄羅斯前線附近巡視，以從戰爭中吸取教訓和戰術。這名前西方情報官員說，這些軍官「絕對是獲得批准的」。

另據烏克蘭媒體報導，澤倫斯基11日晚在視頻講話中說，防空是烏克蘭當前首要問題，烏方願通過購買方式獲得額外防空系統，並與美國總統川普討論了此事。

澤倫斯基9日向媒體透露，烏方已向美方提交一份清單，準備籌集300億至500億美元從美國購買武器。澤倫斯基還說，拜登政府撥付的援助資金尚未用盡，但烏方希望川普政府能夠提供額外援助。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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