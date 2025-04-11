我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指漲逾600點 史指本周升5.7% 18個月來最佳

馬斯克把DOGE今年預算節省目標 下修為1500億

德英主持51國援烏會議 新增破紀錄240億美元軍援

中央社布魯塞爾11日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國國防大臣希利（John Healey，右）、烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov，中）和德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius，左）11日在北約主導的烏克蘭防務小組會後召開記者會。美聯社
英國國防大臣希利（John Healey，右）、烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov，中）和德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius，左）11日在北約主導的烏克蘭防務小組會後召開記者會。美聯社

德、英國防部長今天共同主持烏克蘭防務小組會議，會後宣布對烏克蘭軍援再增加破紀錄的210億歐元（約240億美元），美國防長赫塞斯透過視訊參與。由美國主持該小組的慣例在總統川普就任後改變。

北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部今天舉行烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議，共51國與會，成員包括所有北約成員32國、歐盟和北約的印太四國夥伴日本、韓國、澳洲及紐西蘭。

英國國防大臣希利（John Healey）在會後記者會上宣布，小組成員今天承諾再提供烏克蘭合計210億歐元的軍事援助，是歷來宣布加碼的最高額，包括英國今年便將提供45億英鎊（約51億美元）軍援。

他表示，今天是俄羅斯拒絕美國總統川普（Donald Trump）的俄烏和平方案屆滿1月，證明俄國總統普亭（Vladimir Putin）口說和平卻持續攻擊烏克蘭。

希利指出，1至3月俄國平均每天發動100架無人機攻擊，已超過傳統砲火，「根據我們的計算，現在70%至80%的戰場傷亡是由無人機造成的」，突顯烏克蘭防務小組在此時開會的重要性。

希利在上午會前向媒體表示，今年將是俄烏戰爭關鍵的一年，所有對烏克蘭的軍援將確保烏國今日的安全和未來的持久和平，「我們提供烏克蘭實力，助其達到和平」。

在場媒體關切美國的參與度，希利為美國防長赫塞斯（Pete Hegseth）緩頰表示，視訊或實體參與不是重點，就他所知赫塞斯剛從全球各地連續出訪返美，所以是行程考量，「最重要的是他參加了（這次會議）…未來美國的參與和支持，我們拭目以待」。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）則回應，「美國新政府告訴我們，他們會在歐洲、在烏克蘭旁邊，但他們將聚焦亞太」，強調美國仍參與防務小組，提供烏克蘭安全協助並領導和平倡議。

烏梅洛夫表示，烏克蘭支持川普的和平倡議，所以目前可說是責任分擔，美國領導和平，歐洲領導軍援。

川普上任後，烏克蘭防務小組會議在今年2月改由希利主持，德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，今天德國首度與英國共同主持的意義，在於表明對歐洲的安全負起責任。

他指出，德國國會已同意在2029年前提供逾110億歐元（約125億美元）的軍援，強調「和平之窗只會在我們能向俄國展現烏克蘭能夠持續作戰下開啟」。

烏克蘭 川普 赫塞斯

上一則

法國海洋公園關閉 園中虎鯨海豚何去何從受關注

下一則

希臘鐵路公司雅典辦公室外炸彈爆炸 目前未傳傷亡

延伸閱讀

美防長訪巴拿馬晤總統：不能允許中影響巴運河

美防長訪巴拿馬晤總統：不能允許中影響巴運河
史上首見 川普政府許諾大撒幣 預告提出兆元國防預算案

史上首見 川普政府許諾大撒幣 預告提出兆元國防預算案
美副卿與巴拿馬外長通話 防長赫塞斯下周訪巴

美副卿與巴拿馬外長通話 防長赫塞斯下周訪巴
國防部長赫塞斯涉群聊洩密門 國防部調查

國防部長赫塞斯涉群聊洩密門 國防部調查

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
越南總書記蘇林（To Lam）。美聯社

越南總書記與川普通話 願將美商品進口稅率降至0%

2025-04-04 14:33
圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。(歐新社)

臨陣喊卡 歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝原因

2025-04-10 08:40
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。歐新社

澤倫斯基：至少有155名中國公民為俄軍作戰

2025-04-09 14:46
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50

超人氣

更多 >
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光
超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心