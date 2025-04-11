英國考慮向烏克蘭派兵5年 協助重建軍力防止俄羅斯再進犯

英媒披露英國考慮向烏克蘭派軍長達5年。(路透)

英國每日電訊報報導，英國考慮向烏克蘭 派軍長達5年，以協助訓練和重建烏克蘭軍隊，防止俄羅斯 再次入侵。

根據報導，這項部署計畫是由英法主導的「自願聯盟」（coalition of the willing）構想之一，目的是在戰後和平協議達成後，協助維持地區穩定。根據計畫，一支由歐洲主導的部隊將進駐烏克蘭，以嚇阻俄羅斯違反任何和平協議，同時讓烏軍獲得必要的喘息空間。

法國軍事規畫官員指出，俄羅斯總統普亭 不太可能在西方軍隊進駐烏克蘭的情況下再次發動攻勢，特別是當俄軍現階段僅具備奪取少量領土的能力。

根據了解，這支由英法領導的「保證部隊」除了會協助防禦烏克蘭領空與海域外，核心任務仍是迅速展開對烏軍的訓練與重建作業，防止俄羅斯未來再次發動全面戰爭。計畫預估，西方部隊將逐步撤出，最後一批駐軍約在第5年結束時撤離。

目前，英國、丹麥與德國的情報部門分析指出，普亭可能在短短5年內便有能力再次發動大規模戰爭。此部署方案，無疑將使英、法及其盟友與莫斯科展開一場重建軍備的時間競賽。

英國國防大臣希利（John Healey）10日與來自30國的國防部長共同主持會議後表示，雖不便透露具體細節，以免「讓普亭變得更加聰明」，但他確認，英方在軍事規畫上有4大目標：「確保烏克蘭的領空安全、海域安全、支持陸地和平與協助烏軍重建與增強實力。」

希利引述烏克蘭官員說法指出：「我們未來最好的安全保障，就是我們自身軍隊的強大，以及我們在未來獨立嚇阻俄羅斯的能力。」