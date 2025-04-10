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英法召開首場援烏志願者聯盟國防部長會議 30國與會

中央社倫敦10日專電
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圖為10日在比利時布魯塞爾北約總部舉行的成員國國防部長會議前，北約成員國國旗迎風飄揚。美聯社
圖為10日在比利時布魯塞爾北約總部舉行的成員國國防部長會議前，北約成員國國旗迎風飄揚。美聯社

英、法兩國今天將在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部召開首場支援烏克蘭的「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）國防部長會議，將有約30個國家與會。

隨後同樣是在北約總部，英國與德國明天將共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group, UDCG）會議，預計有50國與會。這是繼今年2月中旬後，英國第2度擔任UDCG會議主席國，此次並與德國合作。今年以前，UDCG會議一向由美國主持。

由英、法主導的「志願者聯盟」目標為在俄羅斯與烏克蘭達成「停火」協議後，各國以對烏派兵、支援軍備、協助強化烏軍實力等方式，確保烏克蘭局勢穩定及協議不被破壞，並嚇阻俄羅斯。英、法參謀總長上週末曾在基輔與烏克蘭軍事高層會談，討論「志願者聯盟」的軍事部署規劃細節。

今天在布魯塞爾登場的「志願者聯盟」防長會議將在英、法主導建構的既有基礎之上，進一步研議細部軍事規劃，以及如何最佳運用各國可貢獻的資源和能力。

英國國防部表示，國防大臣希利（John Healey）今天擬再次敦促與會各國持續加大對俄羅斯施壓力道、加強支援烏克蘭，勿因忽略戰爭仍在進行、烏克蘭依然需要支援，而損害和平前景。

明天登場的UDCG會議則是由希利與德國防長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）共同主持。考量美國有意淡出歐洲防務，美方未來是否仍參與、在UDCG將扮演何種角色，引發關注。

根據英國國防部資料，在2月有46國與會的UDCG會議，各國提出新一波對烏軍援，價值達15億歐元（約16.8億美元）。

烏克蘭 國防部 德國

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